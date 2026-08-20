DANS LES ÉCOLES SECONDAIRES - 95% des élèves se sentent en sécurité

QUÉBEC, le 20 août 2026 /CNW/ -- C'est ce que révèle le récent sondage de l'Indice d'Humanité réalisé auprès de 514 jeunes du secondaire.

« Cette donnée se veut franchement positive alors que les discours publics nous donnent à penser que nos écoles ne sont pas sécuritaires, rongées qu'elles sont par les différentes formes d'intimidation », résume Pierre Côté, président et fondateur de l'Indice d'Humanité.

La question était simple : Te sens-tu en sécurité dans ton école ». Alors que 43% ont répondu « oui, toujours », 52% ont répondu oui, la plupart du temps.

Ce sentiment de sécurité est présent partout. Il faiblit un peu chez les jeunes de secondaire 3 (91%) et chez les francophones (93%).

La sécurité, facteur essentiel au climat social d'une école

De toutes les variables qui influencent le climat social d'une école, le sentiment de sécurité des élèves est celui qui revêt le plus d'importance et qui apporte une certaine détente.

« Le phénomène de l'intimidation et d'exclusion dans les écoles demeure encore un enjeu majeur qu'il faut sans cesse combattre, mais les données recueillies nous présentent un tableau moins sombre et plus encourageant qui nous permet de mettre les choses en perspective. Les écoles, manifestement, font du bon travail », ajoute Pierre Côté.

Un projet concret, inédit et novateur

Ce sondage a été réalisé dans le cadre du projet Être Humain au secondaire. Initié par l'Indice d'Humanité, ce projet questionne et analyse les comportements des jeunes ainsi que leurs habiletés relationnelles dans le but de les améliorer. Il fournit également aux écoles un portrait inédit de leur climat social.

Le projet Être Humain au secondaire est maintenant disponible pour les écoles secondaires du Québec.

Note méthodologique

Le sondage a été réalisé auprès de 514 jeunes âgés entre 12 et 18 ans du panel jeunesse de Léger (mai 2026)

À propos de l'Indice d'Humanité

L'Indice d'Humanité est un OBNL qui œuvre au niveau de la santé sociale. Il mesure la perception de l'humanité dans notre société et évalue 14 dimensions qui le composent. Le mouvement Être Humain quant à lui se concentre sur les comportements dans le but de les améliorer via des exercices (tests) d'introspection. Nos données s'appuient sur des sondages menés auprès d'un vaste échantillon représentatif de la population canadienne et québécoise.

Pour des articles complémentaires : www.indicedhumanite.ca

SOURCE Indice d'Hunanité

Pour information ou pour obtenir le dossier complet : [email protected] ; Pierre Côté, 418 524-7375