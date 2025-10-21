Dans le Sac passe aux mains de deux nouveaux entrepreneurs d'ici

Une nouvelle ère pour une marque iconique locale

BROSSARD, QC, le 21 oct. 2025 /CNW/ - C'est avec beaucoup de fierté et d'enthousiasme que Franceska Dion, présidente de l'Agence FDM et fondatrice de Micasso & Co, annonce l'acquisition de l'entreprise québécoise Dans le Sac. Spécialisée dans la conception de sacs et accessoires alliant praticité, durabilité et esthétisme, cette entreprise québécoise, dont tous les sacs et accessoires sont conçus et fabriqués dans un atelier de l'Estrie, s'est taillée une place importante sur le marché depuis sa création il y a 9 ans. L'entreprise d'ici s'apprête aujourd'hui à entrer dans une nouvelle ère avec l'arrivée de Franceska et Marc-Éric qui embarquent dans cette nouvelle aventure.

Avec cette acquisition, le couple veut non seulement continuer à faire rayonner Dans le Sac, mais aussi y ajouter leur touche personnelle et expertise acquise à travers l'entreprise Micasso & Co qu'ils mènent ensemble depuis plus de 3 ans. Les entrepreneurs visent donc à élargir l'offre de produits tout en restant fidèles aux valeurs de la marque qui la distinguent: qualité, authenticité et soutien à la production locale. L'objectif est clair: de doubler l'offre de produits disponibles en deux ans.

De plus, Dans le Sac bénéficie déjà d'une communauté engagée de clients qui a toujours soutenu la marque et ses produits. Depuis sa création en 2016, Dans le Sac a su rallier une communauté fidèle de plus de 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux et être distribuée dans plus de 200 points de vente au Canada et aux États-Unis. Les nouveaux acquéreurs sont pleinement conscients de l'engagement de cette communauté et souhaitent poursuivre la mission de la marque en renforçant cette relation, tout en continuant à répondre aux attentes et aux besoins de ses membres fidèles.

« Pour moi, cette acquisition est bien plus qu'une transaction d'affaires, c'est un véritable coup de cœur entrepreneurial. C'est un rêve de reprendre une marque qui a pavé la voie à tant d'entrepreneurs québécois et de pouvoir lui offrir un nouveau souffle », explique Franceska Dion, présidente de Micasso & Co et de l'Agence FDM. « Nous sommes vraiment heureux d'accueillir Dans le Sac dans notre famille d'entreprises. La synergie entre Micasso & Co, l'Agence FDM et Dans le Sac représente une occasion unique de renforcer la présence de la marque déjà bien établie au Québec, tout en continuant de développer son impact sur d'autres marchés. Grâce à cette acquisition, nous allons consolider notre offre sur le marché principal et faire croître la marque, tout en restant fidèles à ce qui a fait son succès : la qualité, l'innovation et l'engagement envers la production locale. Nous voulons continuer d'offrir des produits qui répondent aux besoins quotidiens des femmes et des familles québécoises, tout en valorisant la beauté de ce qui est fait ici, au Québec », explique Franceska Dion, présidente de Micasso & Co et de l'Agence FDM.

Un passage de flambeau en toute confiance

« Nous sommes ravies de voir Dans le Sac entre les mains d'entrepreneurs aussi passionnés et dévoués. Dès nos premières discussions, nous avons eu le sentiment que notre 'bébé' allait non seulement être entre des mains fidèles à l'essence de la marque, mais aussi avoir des propriétaires intéressés à continuer de la faire évoluer. La synergie entre les entreprises est la garantie que Dans le Sac va grandir de manière magnifique », ajoutent Laurie et Stéphanie, fondatrices de Dans le Sac.

Vision et projets à venir

Dans les prochains mois, on prévoit le lancement de nouvelles collections exclusives, de collaborations avec des créateurs québécois ainsi que l'élargissement de la gamme vers des produits complémentaires écoresponsables.

Pour suivre cette belle aventure et découvrir les prochains projets de Dans le Sac, restez à l'affût des annonces et des nouveautés sur les réseaux sociaux.

À propos de Dans le Sac

Dans le Sac est une entreprise québécoise qui conçoit et fabrique des sacs et accessoires uniques, alliant praticité et esthétisme. Depuis ses débuts, elle est reconnue pour la qualité de ses produits et son engagement envers le fait maison. L'entreprise valorise la production locale, l'innovation et le respect de l'environnement. Danslesac.co

