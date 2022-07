Dans le cadre de son expansion sur le marché mondial, GWM TANK a tenu sa conférence de marque en Arabie saoudite

« Les véhicules TANK couvriront tous les besoins de déplacement et satisferont les utilisateurs de différents niveaux », a déclaré David Xu, directeur général de GWM dans la région du Moyen-Orient.

« Il s'agit du premier lancement à l'extérieur de la Chine. Cela démontre la popularité de GWM sur le marché saoudien et la confiance qu'elle a dans le succès de sa marque », a expliqué M. Faisal AI Quraishi, un des représentants principaux du concessionnaire local.

En même temps, l'entreprise a officiellement ouvert les précommandes pour le GWM TANK300, et un autre modèle lourd (GWM TANK500) a été dévoilé au public.

Les véhicules GWM TANK offrent un luxe et un confort supérieurs. Les deux modèles présentés à la conférence proposent plusieurs configurations d'isolation acoustique et de réduction du bruit, ce qui permet aux utilisateurs de profiter d'un silence de grande qualité, même dans des environnements bruyants. La conception des sièges, quant à elle, est conviviale pour les utilisateurs notamment en raison des matériaux utilisés. Par exemple, les sièges de la version haut de gamme du GWM TANK300 ont été conçus avec du cuir doux et délicat.

En outre, les modèles de cette marque possèdent de solides capacités de conduite hors route. Les deux modèles présentés sont équipés d'une foule de dispositifs spécialisés pour la conduite hors route, comme un dispositif de blocage du différentiel mécanique à commande électronique pour les essieux avant et arrière. Donc, si le véhicule est coincé sur une route avec des nids-de-poule et que l'une des roues glisse, le conducteur peut appuyer sur le bouton électrique pour bloquer le différentiel et sortir du nid-de-poule rapidement.

La capacité de conduite intelligente hors route fait partie des différents facteurs contribuant à la performance exceptionnelle de cette marque. Ses produits sont fabriqués selon les normes « GWM TANK Platform », axées sur trois caractéristiques : la puissance, la conduite intelligente hors route et une grande fiabilité. En ce qui a trait à la fonction de conduite intelligente hors route, les deux modèles sont munis d'un système de commande de marche lente, ce qui pourrait rendre l'expérience des conducteurs plus facile et sécuritaire. Lorsque le système est activé, le véhicule peut automatiquement contrôler la puissance et freiner. Le conducteur n'a qu'à guider le véhicule dans la direction souhaitée pour traverser la route en toute sécurité et en douceur.

Depuis leur lancement, les produits de la marque GWM TANK se sont révélés comme des choix populaires sur le marché chinois, et c'est encore le cas aujourd'hui. Selon le rapport de vente publié par GWM, depuis sa mise en marché il y a environ un an, la catégorie de VUS TANK GWM a déjà enregistré un taux de pénétration de plus de 50 % dans le segment de conduite hors route en Chine.

GWM prévoit lancer le GWM TANK500 en Arabie saoudite plus tard cette année. Les deux modèles de TANK, le GWM TANK300 et le GWM TANK500, seront introduits successivement dans d'autres marchés internationaux - comme ceux de l'Australie, de l'Afrique du Sud, de l'ANASE et de l'Amérique du Sud - de façon à susciter des vagues continues de « tendance TANK » dans le monde entier.

