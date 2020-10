Dans le cadre de leurs efforts de secours communautaires liés à la COVID-19, IKEA Canada fait don de 500 000 $

Les efforts de secours visent à fournir du financement et des produits aux organismes Furniture Bank, Association nationale des centres d'amitié, Black Health Alliance, Aide à l'enfance et Repaires jeunesse du Canada

BURLINGTON, ON, le 26 oct. 2020 /CNW/ - IKEA Canada est fière d'annoncer qu'elle fait don de 500 000 $ en financement et en produits pour aider des communautés vulnérables à surmonter les difficultés occasionnées par la COVID-19 partout au Canada. Ces efforts de secours visent à s'attaquer aux problèmes de pauvreté, de logement abordable et d'équité en matière de santé en veillant à ce que les personnes les plus touchées par la pandémie aient un endroit abordable et accessible pour se loger.

Ce don constitue la nouvelle étape dans notre engagement de 2,3 millions de dollars à fournir de l'aide immédiate aux communautés affectées par la COVID-19, annoncé en avril 2020.

« C'est une vision aussi simple que puissante qui nous motive : améliorer le quotidien à la maison du plus grand nombre. Cette vision n'a jamais eu une signification aussi importante qu'aujourd'hui. », a déclaré Michael Ward, PDG et directeur du développement durable de IKEA Canada. « La pandémie mondiale de COVID-19 affecte la vie de tous les Canadiens et nous demeurons engagés à offrir un soutien à ceux qui en ont le plus besoin afin qu'ils puissent avoir un endroit sûr et confortable pour se loger. »

Le don de 500 000 $ servira à appuyer les organismes suivants :

Association nationale des centres d'amitié : cette association contribue à l'amélioration de la santé et du bien-être au sein de toutes les communautés autochtones urbaines du pays durant la pandémie et assure l'accès aux services essentiels nécessaires en milieu urbain.

Black Health Alliance : cet organisme contribue à améliorer la santé et le bien-être des diverses communautés noires du Canada et accorde de l'aide aux activités de promotion de la santé conformes à la culture pendant la pandémie.

et accorde de l'aide aux activités de promotion de la santé conformes à la culture pendant la pandémie. Aide à l'enfance : cet organisme offre des produits pour améliorer les conditions de vie des enfants des Premières Nations dans la région d' Island Lake au Manitoba et ainsi faire en sorte que leur maison soit un endroit sûr où grandir, apprendre et jouer.

au et ainsi faire en sorte que leur maison soit un endroit sûr où grandir, apprendre et jouer. Repaires jeunesse du Canada : cet organisme appuie des programmes et des services parascolaires pour que tous les enfants et adolescents du pays aient un accès continu à des programmes communautaires et à des endroits sûrs.

: cet organisme appuie des programmes et des services parascolaires pour que tous les enfants et adolescents du pays aient un accès continu à des programmes communautaires et à des endroits sûrs. Furniture Bank : cet organisme aide les Canadiens dans le besoin à se meubler et contribue à un rétablissement vert et circulaire post-COVID-19 à l'échelle nationale.

« Chaque année, partout au Canada, des dizaines de milliers de familles nécessitent des articles d'ameublement de qualité afin de meubler des logements vides. En 2020, IKEA a déjà aidé plus de 1 000 familles à se meubler et à se loger dans un endroit sécuritaire », affirme Dan Kershaw, directeur général de Furniture Bank. « Ce soutien nous permet d'accélérer la cadence et d'établir le réseau Furniture Bank Network partout au Canada grâce à la collaboration de Furniture Link et de IKEA. »

IKEA Canada a travaillé diligemment avec son réseau de partenaires de confiance et d'organismes gouvernementaux afin de s'assurer que ces dons répondent aux besoins essentiels des communautés les plus touchées par la pandémie de COVID-19. Ces partenariats s'inscrivent également dans l'engagement à long terme de IKEA Canada en matière d'équité raciale, d'inclusion et de soutien en faveur des communautés noires, des Premières Nations et des personnes racisées du Canada.

Dans le cadre de sa première phase d'efforts de secours, IKEA Canada a aidé plus de 80 000 Canadiens en offrant 1,7 million de dollars en produits grâce à un réseau de plus de 130 organismes partout au pays. Le détaillant de meubles a fait don de fournitures de première nécessité (literie, matelas, jouets, etc.) aux communautés vulnérables (sans-abri, nouveaux arrivants, réfugiés, enfants et communautés autochtones) ainsi qu'à des hôpitaux et à des centres de soins de santé locaux. De plus, IKEA Canada a fait don d'environ 345 000 $ de nourriture IKEA à plus de 100 banques alimentaires locales et a fourni 240 000 masques N95 aux hôpitaux et aux centres de santé locaux du pays.

Ces dons contribuent à la volonté de IKEA Canada d'avoir un effet positif durable sur les communautés locales, s'inscrivant dans le cadre de sa stratégie People + Planet Positive et dans l'engagement mondial du Groupe Ingka à fournir des secours d'urgence pendant la pandémie de COVID-19 dans les 30 pays où il exerce ses activités.

À PROPOS DE IKEA CANADA

Fondée en 1943 en Suède, IKEA est l'un des premiers détaillants de meubles pour la maison. L'entreprise propose une vaste gamme d'articles d'ameublement esthétiques et fonctionnels à de si bas prix que le plus grand nombre pourra les acheter. IKEA Canada fait partie du Groupe Ingka, qui exploite 374 magasins IKEA dans 30 pays, dont 14 magasins au Canada. L'année passée, IKEA Canada a accueilli 31 millions de visiteurs dans ses magasins et 117 millions sur son site Web fr.IKEA.ca. IKEA Canada mène ses activités selon la vision IKEA, qui consiste à améliorer le quotidien du plus grand nombre. L'entreprise s'efforce de réaliser sa vision par ses activités communautaires à l'échelle locale et par ses initiatives de développement durable. Pour en savoir plus sur IKEA Canada, visitez fr.IKEA.ca.

