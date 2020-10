Dans le cadre de l'exercice mondial de la Grande Secousse - Le Québec se rappelle l'important tremblement de terre de 1870

MONTRÉAL, le 14 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Le 20 octobre prochain marquera le 150e anniversaire d'un séisme important. Survenu en 1870 près de Baie-St Paul, ce séisme d'une de magnitude 6,5 causa d'importants dommages dans la ville et sa région. Cet anniversaire historique nous rappelle la possibilité qu'un important séisme puisse survenir au Québec et démontre l'importance d'être sensibilisé et de s'exercer aux trois gestes à faire lorsque la terre tremble qui sont de se baisser, s'abriter et s'agripper. C'est ce que nous vous invitons à faire lors de l'exercice mondial de la Grande Secousse, qui se tient le 15 octobre, à 10 h 15.

Rappel des événements

Les journaux du Québec de l'époque ont reporté des dégâts considérables dans Charlevoix, notamment dans plusieurs maisons. Des logements complets ont été détruits dans les environs de Baie-Saint-Paul. Maurice Lamontagne, séismologue à Ressources naturelles Canada, a étudié ce séisme : « Selon les témoignages recensés, ce séisme a été suffisamment puissant pour provoquer des glissements de terrain ainsi que la liquéfaction des sols dans la région épicentrale ». Il a été ressenti dans tout l'est du Canada, et même aux États-Unis.

Une capsule de sensibilisation est disponible. Cette vidéo relate les événements dramatiques de 1870 et sensibilise la population aux gestes à faire pour se protéger lors d'un tremblement de terre. « Nous sommes heureux d'avoir contribué à cette capsule de sensibilisation. Considérant que Charlevoix est la zone sismique la plus active de l'est du Canada, il est impératif que notre population commémore, avec tout le Québec, ce séisme important, et nécessaire qu'elle se rappelle les trois gestes à poser si la terre tremble », déclare Claudette Simard, préfet de la MRC de Charlevoix.

La Grande Secousse au Québec

L'évènement de 1870 montre que les risques sismiques au Québec sont bien réels. Il est donc important de développer dès maintenant les bons réflexes afin de savoir quoi faire, sans hésitation, si une secousse importante se produit. Trois gestes sont à connaître et à pratiquer : se baisser, s'abriter et s'agripper.

Justement, le 15 octobre 2020, à 10 h 15, a lieu la septième édition québécoise de l'exercice mondial de la Grande Secousse. Cet évènement permet à la population de connaître les bons comportements à adopter en cas de séisme et de les mettre en pratique. Malgré le contexte particulier de cette année, de nombreuses organisations et établissements scolaires ont à cœur de sensibiliser leurs membres et même de réaliser l'exercice. « Plusieurs outils novateurs ont été créés cette année afin de sensibiliser aux trois gestes à poser dans le contexte actuel. Les organisations ont été invitées à utiliser leur système de notification. Des vidéos éducatives sont également offertes aux établissements d'enseignement primaires et secondaires. L'équipe a travaillé très fort afin de sensibiliser, autrement cette année, la population. » a souligné Carolyne Larouche, présidente de l'Association de sécurité civile du Québec, qui chapeaute l'exercice mondial de la Grande Secousse pour le Québec.

En plus des vidéos disponibles, la population est également invitée à un webinaire gratuit portant sur les tremblements de terre au Québec offert par Maurice Lamontagne, séismologue à Ressources naturelles Canada, le 15 octobre de 12 h à 13 h sur la page Facebook de la Grande Secousse .

Pour plus d'informations sur la Grande Secousse, cliquez ici .

Pour avoir accès aux vidéos et à la documentation de l'édition 2020, cliquez ici.

À propos de l'Association de sécurité civile du Québec (ASCQ)

L' ASCQ a pour mission de servir ses membres en créant un réseau de contacts, en proposant des formations, en valorisant l'expertise et en promouvant de bonnes pratiques en sécurité civile au Québec. Forte de l'expertise de ses membres, l'Association de sécurité civile du Québec exerce un rôle de leader et constitue un forum par excellence de la sécurité civile québécoise, dans une perspective d'accroissement de la résilience.

