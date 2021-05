Danièle Henkel - Nouvelle porte-parole de Femmessor

MONTRÉAL, le 4 mai 2021 /CNW/ - Femmessor est fière d'annoncer madame Danièle Henkel au titre de porte-parole de son organisation. Elle joint ainsi sa voix à celle de Sévrine Labelle, présidente-directrice générale de Femmessor et des 15 directrices régionales, afin de promouvoir le développement de l'entrepreneuriat inclusif et diversifié.

Tout récemment, Femmessor s'est engagée à élargir l'accès à ses services pour desservir une plus vaste clientèle. Avec le soutien du gouvernement, l'organisation s'adressera désormais à l'ensemble des entrepreneur.e.s qui sont présentement sous-représenté.e.s dans notre économie. C'est dans ce contexte que Femmessor s'est alliée d'une porte-parole de taille. Cheffe de file dans le domaine des affaires, Danièle Henkel est fier porte-étendard de l'entrepreneuriat féminin et de la diversité et se consacre à la mission de forger un Québec plus fort et plus ouvert sur le monde.

« Nous nous réjouissons de pouvoir compter sur la voix forte, crédible et rassembleuse de Danièle Henkel, l'une des entrepreneures les plus admirées et respectées au Québec. Notre alliance permettra de rejoindre un plus grand nombre de femmes et de personnes en quête d'équité alors que, plus que jamais, nous avons besoin de leur talent pour relancer l'économie et créer une société plus inclusive, mais aussi plus respectueuse des humains et de notre planète. Engagée, visionnaire et investie depuis longtemps en faveur de la diversité et de l'inclusion, Danièle Henkel saura inspirer et nous aider à mobiliser les entrepreneur.e.s de tous les horizons à travers le Québec » a mentionné Sévrine Labelle, présidente-directrice générale de Femmessor.

Depuis 2019, Femmessor a révisé sa raison d'être sur la base d'une conviction profonde : les entrepreneur.e.s ont le pouvoir de transformer positivement notre société. Elle s'est aussi vu octroyer un soutien financier de la part du gouvernement du Québec ainsi que du gouvernement du Canada, via la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat, afin de soutenir une plus vaste clientèle parmi les femmes et tous les groupes sous-représentés en entrepreneuriat.

« C'est avec grand plaisir que j'ai accepté de joindre ma voix à celle de Femmessor afin de promouvoir l'entrepreneuriat inclusif. Certes, les avancées sont nombreuses en la matière, mais nous constatons qu'il y a encore de trop nombreuses personnes qui sont sous-représentées dans l'écosystème entrepreneurial. Femmessor est une organisation reconnue, qui a développé une expertise de pointe en matière de financement et d'accompagnement auprès des entrepreneur.e.s. En bénéficiant de leurs services, les entrepreneur.e.s auront l'opportunité de se développer sur le plan entrepreneurial et c'est ainsi que, avec une participation juste et équitable de toutes les personnes qui composent notre société, nous pourrons véritablement développer le plein potentiel entrepreneurial du Québec » a mentionné Danièle Henkel.

Danièle Henkel et Sévrine Labelle invitent d'ailleurs toutes et tous les entrepreneur.e.s des 17 régions du Québec ainsi que celles et ceux qui ont un intérêt pour l'entrepreneuriat à se joindre à elles pour une discussion diffusée en première sur les pages Facebook de Femmessor le jeudi 6 mai 2021 à midi. Elles échangeront sur cette nouvelle mais aussi sur quelques nouveautés à venir pour Femmessor.

Rappelons que Femmessor se voue au développement de l'entrepreneuriat féminin depuis 25 ans. Présente dans les 17 régions administratives, l'organisation a permis depuis 2001 l'octroi de 33 M$ en financement au sein de plus de 1 225 entreprises dirigées et détenues par des femmes et qui ont permis de créer et de maintenir près de 6 175 emplois. À travers le temps, les actions de Femmessor ont touché plus de 75 000 entrepreneures au Québec.

À propos de Femmessor

Femmessor est une organisation dédiée au développement de l'entrepreneuriat féminin qui a pour mission de contribuer directement à la création, à la croissance et à l'acquisition d'entreprises dirigées et détenues en tout ou en partie par des femmes dans les 17 régions du Québec.

Son offre de financement conjuguée à une expérience d'accompagnement adaptée aux besoins des entrepreneures permet à ces dernières de bâtir des entreprises durables et prospères.

Femmessor est soutenue financièrement par le ministère de l'Économie et de l'Innovation (MEI) et par le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Grâce à un partenariat avec le Fonds pour les femmes entrepreneures FQ (Femmessor, Fondaction, Investissement Québec à titre de mandataire pour le gouvernement du Québec), elle facilite l'accès à près de 19 millions de dollars pour soutenir, par le biais de prêts conventionnels, des entreprises comptant au moins une femme dans un poste stratégique et détenant au moins 25 % des actions et des votes.

