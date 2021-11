Daniel Paré reçoit le Mérite du CIQ 2021 de l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

MONTRÉAL, le 14 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le Mérite du CIQ est un prix décerné au nom du Conseil interprofessionnel du Québec à une personne, recommandée par son ordre, qui s'est démarquée en raison d'une contribution significative à sa profession et au développement et rayonnement de son ordre professionnel. Aujourd'hui, à l'occasion du colloque virtuel de l'OPIQ, Madame Gyslaine Desrosiers, présidente du CIQ, a remis cet hommage à monsieur Daniel Paré, inhalothérapeute et directeur de la campagne québécoise de vaccination contre la COVID-19.

Diplômé de la promotion 1987 du Cégep de Sainte-Foy, il démontre, dès ses débuts, un intérêt marqué pour la gestion des services de santé. Il entreprend des études en gestion à l'Université de Moncton et obtient un baccalauréat en administration, une maitrise en administration des affaires et un certificat de 2e cycle en gestion des services de santé. Parallèlement, il poursuit son parcours professionnel avec un profil de gestionnaire et s'implique à la Société canadienne des thérapeutes respiratoires (SCTR) dont il a été le président en 2002-2003. À ce titre, il a joué un rôle déterminant dans les ententes de mobilités de la main-d'œuvre entre le Québec et le Canada.

Monsieur Paré possède une solide expérience en gestion dans le milieu de la santé, d'abord au Nouveau-Brunswick, puis au Québec. Depuis avril 2015, il est président-directeur général du CSSS de Chaudière-Appalaches.

En janvier 2021, le MSSS lui demande de diriger la campagne de vaccination de masse contre la COVID-19. Il a alors mis à profit son sens de l'organisation et de la planification, sa connaissance du réseau, son écoute du terrain et sa capacité à rallier les gens pour orchestrer cet évènement d'envergure.

Depuis plus de trente ans, monsieur Paré a à cœur l'innovation et l'atteinte de résultats pour offrir la meilleure expérience aux usagers du réseau de la santé et des services sociaux. En lui décernant ce prix, les administrateurs de l'Ordre et toute la communauté des inhalothérapeutes souhaitent saluer son professionnalisme, son implication et son leadeurship.

À propos de l'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

L'Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec a pour mission la protection du public, en assurant à la population québécoise des soins cardiorespiratoires sécuritaires et de qualité. L'OPIQ tient également un rôle central dans la promotion de la santé et la prévention de la maladie. Il regroupe plus de 4400 inhalothérapeutes, des cliniciens avec une expertise confirmée en santé cardiorespiratoire, qui travaillent principalement au sein des établissements publics de santé du Québec. Pour plus de renseignements au sujet de l'OPIQ, consultez son site Internet au www.opiq.qc.ca.

