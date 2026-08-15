Daniel Gobeil au Parti libéral du Canada : les agriculteurs de Mirabel demandent des comptes

MIRABEL, QC, le 15 août 2026 /CNW/ -- L'Association des agriculteurs touchés par le TGV d'Alto (AATTA) réagit à la candidature de Daniel Gobeil pour le Parti libéral du Canada dans Chicoutimi-Le Fjord et s'interroge sur son silence dans le dossier du TGV d'Alto alors qu'il était président des Producteurs de lait du Québec.

Depuis plusieurs mois, les producteurs agricoles de Mirabel se mobilisent pour demander au gouvernement fédéral de revoir son projet de TGV d'Alto. L'UPA provinciale, la Fédération régionale de l'UPA, le syndicat local ainsi que différents regroupements d'agriculteurs ont demandé au gouvernement de retourner à la table à dessin et de suspendre le projet afin qu'une analyse rigoureuse et transparente puisse être réalisée.

Or, malgré ces demandes répétées, l'AATTA affirme ne pas avoir réussi à convaincre Daniel Gobeil, alors président des Producteurs de lait du Québec, de se joindre à la mobilisation des agriculteurs.

« Notre question n'est pas de savoir si Daniel Gobeil a le droit de se présenter pour le Parti libéral du Canada. Bien sûr que oui. Notre question est beaucoup plus simple : quelle a été sa position réelle dans le dossier du TGV d'Alto lorsqu'il était à la tête des Producteurs de lait du Québec? Et pourquoi n'a-t-il pas choisi de joindre la mobilisation des producteurs qui demandaient au gouvernement fédéral de revoir son projet? », demande Bruno Proulx, porte-parole de l'AATTA.

Une chronologie qui soulève des questions

Les événements des derniers mois sont importants pour comprendre les préoccupations des producteurs.

Le 26 février, le gouvernement fédéral faisait adopter le projet de loi C-15, qui prévoit notamment des pouvoirs d'expropriation liés au corridor du projet de TGV. Le lendemain, le 27 février, l'UPA demandait la suspension immédiate du projet afin de permettre une analyse rigoureuse et transparente.

Le 10 juin, des centaines d'agriculteurs, de citoyens et d'organisations, dont l'AATTA, se sont rendus sur la colline parlementaire à Ottawa afin de faire entendre leur opposition au projet.

Puis, le 24 juillet, Daniel Gobeil quittait la présidence des Producteurs de lait du Québec. Le même jour, sa candidature pour le Parti libéral du Canada dans Chicoutimi-Le Fjord était annoncée officiellement.

Pour l'AATTA, cette succession d'événements mérite des explications. « Pendant que les agriculteurs de Mirabel se mobilisaient et demandaient à leurs représentants de faire entendre leur voix auprès du gouvernement fédéral, nous n'avons pas vu Daniel Gobeil se joindre à cette mobilisation. Aujourd'hui, alors qu'il est candidat libéral, il est légitime de lui demander quelle était sa position sur Alto et quelles démarches il a entreprises dans ce dossier », affirme Bruno Proulx.

Des questions auxquelles Daniel Gobeil doit répondre

L'AATTA demande donc publiquement à Daniel Gobeil de clarifier sa position sur le projet de TGV d'Alto et son rôle dans le dossier lorsqu'il représentait les producteurs laitiers du Québec.

L'association souhaite notamment savoir :

Quelle était sa position personnelle sur le projet de TGV d'Alto lorsqu'il était président des Producteurs de lait du Québec?

Pourquoi n'a-t-il pas été solidaire à la mobilisation des producteurs agricoles qui demandaient une révision du projet malgré les demandes de ceux-ci?

Pourquoi comme président, il n'a pas donné son appui à l'UPA sur ce dossier?

Pourquoi il n'a pas utilisé ses divers canaux de communications pour informer et référer ses producteurs laitiers touchés par le TGV vers leurs UPA afin qu'ils reçoivent du support?

Quelle est aujourd'hui sa position sur le tracé du TGV d'Alto et sur les conséquences du projet pour les agriculteurs de Mirabel?

« Les agriculteurs ne demandent pas à Daniel Gobeil de choisir entre son ancienne fonction et sa nouvelle carrière politique. Ils lui demandent simplement d'expliquer ce qu'il a fait, ou n'a pas fait, lorsqu'il avait la responsabilité de représenter les producteurs. Après des mois de mobilisation, les agriculteurs de Mirabel méritent des réponses claires », conclut Bruno Proulx.

SOURCE Ferme M.G. Proulx inc.

Source : Bruno Proulx, Porte-parole de l'Association des agriculteurs touchés par le TGV d'Alto (AATTA), 514-654-4186, [email protected]