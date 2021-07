Daniel Bernhard nommé PDG de l'institut de la citoyenneté canadienne

Bernhard est un Canadien de première génération. Ses parents sont venus du Chili au Canada dans les années 1970, lorsque ce pays était sous l'emprise d'une dictature militaire, et ses grands-parents et arrière-grands-parents étaient tou.te.s des immigrant.e.s et des réfugié.e.s.

Adrienne Clarkson, coprésidente de l'ICC déclare : « L'histoire familiale de Daniel et son expérience professionnelle en tant qu'activiste à succès pour des causes publiques font de lui le choix idéal pour diriger l'Institut dans notre prochaine période de croissance dans les domaines de la citoyenneté, de la diversité et de l'appartenance. »

Bernhard est intimement conscient de l'importance de maintenir une démocratie pluraliste et de l'impératif de ne jamais tenir pour acquis le privilège de la citoyenneté.

Fondé par ses coprésident.e.s, la très honorable Adrienne Clarkson et John Ralston Saul, l'ICC est la principale organisation de citoyenneté au Canada et la voix la plus importante au monde en matière de citoyenneté et d'inclusion. Ses programmes nationaux comprennent CANOO (anciennement le Laissez-passer culturel), qui offre aux nouveaux.elles citoyen.ne.s un accès gratuit à plus de 1 400 sites culturels à travers le Canada. C'est le seul programme de ce genre au monde. Le programme Renforcer la citoyenneté offre des cérémonies de citoyenneté communautaire améliorées et est largement acclamées à travers le pays.

6 Degrees, le Forum mondial pour l'inclusion, organisent des conversations internationales sur l'immigration, les réfugiés, la diversité et la citoyenneté. Il est basé à Toronto, avec des centres à Berlin, Calgary, Mexico et Montréal.

Le nouveau Centre stratégique de l'ICC rassemble des données, produit du matériel public et conçoit des interventions publiques stratégiques pour plaider en faveur de l'inclusion.

« La passion de Bernhard pour le bien public fait de lui un leader parfait pour l'ICC alors que nous nous concentrons non seulement sur le changement du discours et des politiques au Canada, mais dans le monde entier », a déclaré John Ralston Saul, coprésident de l'ICC.

En tant que nouveau PDG, Bernhard dirigera l'ICC alors que l'Institut planifie son programme d'expansion le plus ambitieux de ses quinze ans d'histoire.

« Je suis touché et honoré d'avoir la chance de travailler avec un groupe de citoyen.ne.s aussi illustres et engagé.e.s. Alors que les inégalités, l'autoritarisme, la pêche à la traîne, les changements climatiques et d'autres forces nous séparent, le travail de l'ICC pour élargir, approfondir et renforcer l'effort collectif de citoyenneté devient de plus en plus important, de jour en jour. » - Daniel Bernhard

Pendant son mandat en tant que PDG, Yasir Naqvi, ancien procureur général de l'Ontario, a mené avec succès des campagnes pour changer l'image de l'Institut sous l'égide d'Inclusion.ca. Il a travaillé avec des entreprises pour obtenir que les employé.e.s puissent assister à leurs cérémonies de citoyenneté pendant leur temps de travail. Il a également lancé un balado, animé 6 Degrees à Calgary, Mexico, Berlin et Toronto, transformé le Laissez-passer culturel en application CANOO et organisé des cérémonies de citoyenneté pour célébrer le Mois de l'histoire des Noirs, le Mois national de l'histoire autochtone, la Journée internationale de la femme, et plus encore. Nous le remercions pour ses contributions !

SOURCE Institut pour la citoyenneté canadienne

Renseignements: Contacts: Pour plus d'informations sur I'ICC ou pour organiser un entretien avec Daniel Bernhard, veuillez contacter : Alana Dunbar, gestionnaire, Communications et collecte de fonds, Courriel : [email protected]; [email protected], Bureau : 613-552-2019; Pour organiser un entretien avec les cofondateurs.rices et coprésident.e.s de l'ICC, veuillez contacter : Bureau de la très honorable Adrienne Clarkson, Contact : Nicole Sen, Courriel : [email protected], Bureau : 416-964-2313; Bureau de John Ralston Saul, Contact : Stephen Clarke, Courriel : [email protected], Bureau : 416-964-2313

Liens connexes

www.inclusion.ca