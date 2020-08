« Forts d'une vision commune et d'une même volonté d'innover, la venue de Daniel Arbour chez MACH nous semble une alliance naturelle. L'expertise inestimable et le remarquable talent de gestionnaire de Daniel seront de véritables atouts pour mener à bien nos grands projets en préparation. Nous sommes très heureux de l'accueillir au sein de la famille MACH », a déclaré Vincent Chiara, président de MACH.

À PROPOS DE MACH

Célébrant cette année son vingtième anniversaire, MACH est l'un des plus grands propriétaires et promoteurs immobiliers privés du Canada. L'entreprise possède plus de 150 immeubles, gère plus de 26 millions de pieds carrés de propriétés commerciales, industrielles et multi résidentielles dans l'est du Canada et développe actuellement près de 15 millions pieds carrés de projets dont certains, comme le Quartier des lumières, sont d'envergure internationale. Depuis sa fondation en 2000, la philosophie de MACH est d'investir de façon permanente dans les communautés et de gérer ses propriétés de manière responsable et sur le long terme. Avec une approche intégrée qui comprend le développement immobilier, la gestion, les services immobiliers et la construction, MACH est en mesure de répondre parfaitement aux besoins de ses clients et de ses usagers. Son parc immobilier comprend notamment certains immeubles phares de Montréal dont l'Édifice Sun Life, la tour CIBC, la Place Victoria et la Maison de Radio-Canada, et de nombreuses propriétés à Québec, dont l'Édifice TELUS. Ces dernières années, MACH a obtenu de nombreuses récompenses, nationales et internationales, pour son innovation en matière de développement durable et pour la qualité de ses projets de construction.

