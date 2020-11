Dalfen a remporté le prix pour la transaction impliquant le Centre logistique de l'autoroute inter-États 4 (I-4) (I-4 Logistics Center) à Seffner, en Floride, à mi-chemin entre Orlando et Tampa, lequel offre un accès privilégié à ces deux marchés importants. Comme bon nombre des propriétés dont Dalfen fait l'acquisition, celle-ci a été acquise hors marché grâce à une relation existante avec un promoteur local et Ryan Vaught , un courtier de premier ordre travaillant pour Colliers.

L'emplacement convient parfaitement à la stratégie de Dalfen. Le centre de la Floride est un nœud de distribution idéal pour l'État et la propriété constitue un emplacement de dernier kilomètre exceptionnel. Elle bénéficie d'un accès direct à l'I-4 - l'un des échangeurs les plus achalandés de la Floride - dans le marché de l'est de Tampa, qui dispose d'un solide bassin de main-d'œuvre et continue de croître à un rythme rapide.

Outre son emplacement, cette propriété est une nouvelle construction qui respecte les spécifications de catégorie A à tous les égards. Ces caractéristiques sont idéales pour répondre aux besoins des utilisateurs du commerce électronique moderne, qui sont les locataires les plus recherchés sur les marchés financiers actuels. Cela a été démontré par le nombre énorme de demandes de propositions soumises pour la location de l'immeuble avant même qu'il arrive sur le marché. Finalement, Amazon a décidé de signer un bail de dix ans sur l'ensemble de la propriété.

« Le fait qu'Amazon ait choisi ce site et ait décidé de signer un bail à long terme est un exemple parfait de la façon dont Dalfen Industrial s'acquitte de sa stratégie qui consiste à fournir des propriétés industrielles de dernier kilomètre de haute qualité dans des endroits clés partout au pays », a déclaré Sean Dalfen, président et directeur des placements de Dalfen Industrial.

À propos de Dalfen Industrial

Dalfen Industrial est l'un des plus grands acheteurs de biens immobiliers industriels au pays et un chef de file dans le secteur immobilier du « dernier kilomètre ». Leurs investissements se concentrent sur des entrepôts intercalaires urbains et des bâtiments de distribution situés à des endroits stratégiques. L'entreprise possède et exploite actuellement des millions de pieds carrés de propriétés industrielles de premier plan aux États-Unis.

