THORNHILL, Ontario, le 17 septembre 2020 /CNW/ - DALBAR Inc. , le principal expert indépendant du milieu financier en matière d'évaluation, de vérification et de notation des pratiques commerciales, du rendement de la clientèle, de la qualité des produits et du service, a publié les conclusions d'une étude première en son genre : COVID-19 Crisis: In Branch Spot Check Study (Crise de la COVID-19 : Étude de la vérification ponctuelle des succursales). Les clients des banques à l'échelle de l'Amérique du Nord demeurent impatients de pouvoir visiter leur succursale bancaire locale pendant la crise sanitaire actuelle. La COVID-19 a forcé les banques à mettre en œuvre des mesures de sécurité sanitaire supplémentaires pour la protection des clients et du personnel. DALBAR a examiné dans quelle mesure les principales banques nord-américaines se sont adaptées à la crise et à son évolution. L'étude a notamment évalué les banques suivantes : Bank of America, BMO, Capital One, Chase, CIBC, Citibank, Fifth Third, PNC, RBC, Banque Scotia, SunTrust, Banque TD, US Bank et Wells Fargo. Ensemble, ces banques exploitent plus de 33 000 succursales en Amérique du Nord.

L'étude a révélé plusieurs lacunes qui empêchaient les banques d'offrir à leurs clients l'expérience bancaire la plus sûre pendant la crise :

Seuls les caissiers de Bank of America, de Chase et de Citibank portaient des masques en tout temps. 19 % des zones des guichets aux États-Unis étaient nettoyées entre les clients. Aucune des banques n'a réussi à promouvoir les canaux bancaires de rechange pendant la crise.

DALBAR s'est engagée à faire le suivi et à comprendre comment différentes institutions financières se sont adaptées à cette situation en évolution. « Les banques qui peuvent offrir une expérience bancaire sécuritaire sont les mieux placées pour gagner la confiance de leurs clients », a déclaré Cory Clark, chef du marketing à DALBAR. « L'ajout de mesures de sécurité est extrêmement important pour la sécurité et la confiance des clients et du personnel. » L'étude COVID-19 Crisis: In Branch Spot Check Study continuera de mesurer dans quelle mesure les banques nord-américaines appliquent les protocoles de sécurité pour gagner la confiance de leurs clients.

