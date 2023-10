Le nouveau vaccin approuvé offre aux apiculteurs canadiens un outil préventif contre une redoutable maladie bactérienne

ATHÈNES, GA, le 16 oct. 2023 /CNW/ - Dalan Animal Health, Inc. (« Dalan »), la société biotechnologique pionnière spécialisée dans la santé des insectes, annonce aujourd'hui d'avoir reçu l'autorisation de mise sur le marché du Centre canadien des produits biologiques vétérinaires (CCPBV) relevant de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) pour son vaccin révolutionnaire destiné aux abeilles à miel atteintes de la loque américaine (AFB), une redoutable maladie touchant les larves d'abeilles causée par la bactérie Paenibacillus larvae.

Cette licence conditionnelle, qui fait rapidement suite à l'approbation similaire du Département de l'agriculture des États-Unis, du Centre des biologiques vétérinaires (USDA-CVB) pour une utilisation sur le marché américain, représente une étape importante dans la mission de l'entreprise visant à étendre la portée de cette solution significative et durable pour la santé animale. La Bactérine était développé par Dalan et fabrique par Diamond Animal Health (Desmoines, IA, USA). « Nous sommes reconnaissants de l'aide et de l'assistance que Diamond a pu offrir - non seulement de la fabrication mais également dans l'expertise réglementaire et la gestion de la chaine d'approvisionnement » a dit Annette Kleiser.

« Un tiers de toutes les cultures dépendent de la pollinisation, ce qui fait des abeilles à miel un élément inestimable de notre chaîne alimentaire mondiale et de la santé de nos écosystèmes », a déclaré le Dr Annette Kleiser, co-fondatrice et PDG de Dalan Animal Health. « Notre capacité à fournir le premier vaccin pour abeilles à miel au monde aux apiculteurs canadiens est une grande étape dans nos projets visant à offrir nos solutions efficaces à cette espèce essentielle et à ses gardiens apicoles. »

Selon l'Association canadienne des apiculteurs professionnels (ACAP), la maladie touchant les larves d'abeilles, y compris la loque américaine, demeure un problème sérieux au Canada. En cas d'épidémie de loque américaine, les ruches doivent être brûlées, mises en quarantaine et/ou traitées avec des antibiotiques, ce qui est coûteux et prend du temps. Des études menées à travers le Canada et les États-Unis ont montré la présence de P. larvae dans presque la moitié des ruches dans certaines régions.

Une étude de 2020 réalisée par le ministère de l'Agriculture et de la Forêt du gouvernement de l'Alberta a prédit que la loque américaine pourrait causer des pertes atteignant jusqu'à 18,4 millions de dollars dans l'industrie si elle n'est pas traitée. En raison de sa nature hautement contagieuse, la loque américaine constitue un défi constant pour les apiculteurs partout au Canada et dans le monde, et jusqu'à présent, elle ne pouvait être traitée qu'avec des antibiotiques ou par l'élimination complète de la ruche.

Le vaccin de Dalan est conçu pour offrir une protection contre la loque américaine avant son apparition, fournissant un outil prophylactique sûr et non chimique. Le vaccin non-OGM peut également être utilisé en agriculture biologique.

Carol Yelle-Harris, d'origine canadienne et propriétaire de Pope Canyon Queens, produit 20 000 reines d'abeilles à miel par an dans son exploitation basée à Vacaville, en Californie.

Yelle-Harris expédie ses reines aux apiculteurs aux États-Unis et partout au Canada chaque année. « Ayant travaillé avec de nombreux apiculteurs canadiens, je peux attester que la gestion des maladies est une préoccupation majeure pour eux. Bien que ce vaccin ne résout pas tous les problèmes auxquels notre industrie est confrontée aujourd'hui, il représente une étape significative dans la bonne direction, encourageant un changement dans la manière dont nous prévenons et traitons les maladies. »

Dalan débutera la distribution du vaccin de manière limitée aux apiculteurs commerciaux au Canada, en collaboration avec son partenaire d'importation ASEA Animal Health, Inc., à partir du printemps 2024. Les apiculteurs canadiens souhaitant protéger leurs colonies avec le vaccin de Dalan doivent le faire sous la supervision d'un vétérinaire. Pour en savoir plus sur la vaccination de votre ruche ou pour acheter des reines vaccinées provenant des États-Unis, veuillez contacter Dalan Animal Health à l'adresse https://www.dalan.com/contact ou en appelant le 1-844-483-2526.

À propos du vaccin

Le vaccin de Dalan utilise des bactéries entières tuées de Paenibacillus larvae et est administré en le mélangeant à la nourriture de la reine consommée par les abeilles ouvrières. Le vaccin est intégré à la gelée royale par les abeilles ouvrières, qui la nourrissent ensuite à la reine. La reine ingère le vaccin et des fragments sont déposés dans ses ovaires, conférant ainsi une immunité aux larves en développement. Le vaccin non-OGM peut être utilisé en agriculture biologique, et des études d'efficacité fondamentales ont montré son potentiel à réduire la mortalité des larves associée aux infections de la loque américaine causées par P. larvae.

À propos de Dalan Animal Health, Inc

Dalan Animal Health, Inc. (www.dalan.com) s'engage à offrir des solutions de santé animale révolutionnaires pour soutenir un avenir plus durable dans le monde. Cette vaccin débutera une plateforme technique qui utilise une stimulation immunitaire « Transgénérationnelle », permettant a l'animal maternel de transmettre des modulateurs immunitaires (ex. antigènes, molécules antimicrobiennes) aux larves de la génération suivante avant leur éclosion. Dalan prévoit de développer des vaccins contres autres maladies des abeilles et des industries mal desservies (crevettes, vers de farine et insectes utilisés en agriculture). Dalan a son siège à Athènes, en Géorgie aux États-Unis, au Centre d'Innovation de la Université de Géorgie.

