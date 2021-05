CATL fournira des batteries pour le camion eActros LongHaul de Mercedes-Benz à compter de 2024.

Les partenaires ont l'intention de concevoir et de développer conjointement des batteries de prochaine génération encore plus avancées pour des applications spécifiques aux camions.

Martin Daum , chef de la direction de de Daimler Truck AG : « L'élargissement et le renforcement de notre étroite collaboration avec CATL joueront un rôle clé au moment où nous accélérons nos activités d'électrification et pavons la voie vers la carboneutralité dans l'industrie du camionnage. »

NINGDE, Chine et STUTTGART, Allemagne, 20 mai 2021 /CNW/ - Le constructeur de véhicules commerciaux Daimler Truck AG et le fabricant et développeur de batteries au lithium-ion Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL) - deux chefs de file mondiaux dans leur domaine - ont annoncé aujourd'hui le renforcement de leur partenariat actuel en fonction de leur vision commune d'une industrie du camionnage électrifiée et carboneutre. CATL sera le fournisseur de blocs-batteries au lithium-ion pour les camions électriques à batterie eActros LongHaul de Mercedes-Benz, dont la fabrication en série doit commencer en 2024. Cette nouvelle entente d'approvisionnement se prolongera au-delà de 2030. Les batteries offriront à la fois une haute densité d'énergie et une très longue durée de vie utile, ainsi qu'une capacité de charge rapide pour répondre aux besoins uniques des camions à longue distance électriques à batterie. En outre, les entreprises ont l'intention de concevoir et de développer conjointement des batteries et des ensembles de batteries de prochaine génération encore plus avancés pour des applications spécifiques aux camions, en mettant l'accent sur leur caractère hautement modulaire et leur extensibilité élevée. Ceci permettra de prendre en charge différentes applications de camion et offrira une compatibilité assurée avec les futurs modèles de camions électriques.

En 2019, Daimler Truck AG et CATL ont conclu un accord mondial visant l'approvisionnement en modules de batteries au lithium-ion pour les camions électriques fabriqués en série, y compris l'eActros de Mercedes-Benz et les modèles eCascadia et eM2 de Freightliner. En septembre 2020, Daimler Truck AG a présenté le camion eActros LongHaul, qui offrira une autonomie d'environ 500 kilomètres favorisant un transport écoénergétique sur des trajets de longue distance planifiés.

Martin Daum, président du conseil d'administration de Daimler Truck AG et membre du conseil d'administration de Daimler AG : « Il est essentiel pour nous de créer des partenariats afin de respecter notre engagement à l'égard de l'Accord de Paris et atteindre notre objectif ultime, qui consiste à parvenir à la carboneutralité dans l'industrie du transport sur les routes. Voilà sur quoi nous travaillons à un rythme effréné. L'élargissement et le renforcement de notre collaboration étroite avec CATL joueront un rôle clé au moment d'accélérer nos activités d'électrification et de paver la voie vers la carboneutralité dans l'industrie du camionnage. Dès 2021, nous lancerons une vaste gamme de camions électriques novateurs fabriqués en série et axés sur les besoins des clients. »

Robin Zeng, fondateur, président du conseil d'administration et chef de la direction de CATL : « Nous sommes très heureux de renforcer notre partenariat existant avec Daimler Truck AG, qui repose sur notre vision commune à l'égard de la mobilité électrique. Grâce à la technologie novatrice de CATL dans le domaine des batteries destinées aux VE et à l'expertise approfondie de Daimler Truck dans l'industrie des camions lourds, nous croyons que notre solide partenariat mondial renforcera la position de Daimler Truck AG sur le marché de l'électromobilité et accélérera la progression vers la neutralité carbone. »

CATL : promouvoir la carboneutralité grâce à des solutions de batterie innovantes

Motivée par l'atteinte de la carboneutralité, CATL vise à remplacer les combustibles fossiles dans les systèmes d'énergie stationnaire et nomade par des systèmes d'alimentation électrique très efficaces générée au moyen de batteries de pointe et d'énergie renouvelable. L'entreprise entend promouvoir l'innovation intégrée des applications du marché au moyen de l'électrification et de l'intelligibilité. L'élargissement de son partenariat avec Daimler Truck AG est une étape importante de ce parcours et ouvre de nouvelles possibilités d'accélérer l'électrification mondiale des véhicules commerciaux grâce aux solutions d'énergie propre de CATL.

En continuant d'innover dans le système de structure chimique, le système de structure, la fabrication extrême et le modèle d'affaires, CATL fournit les produits les plus avant-gardistes et les plus précieux à ses clients et aux consommateurs. Ses solutions de batterie uniques pour les véhicules commerciaux sont dotées d'un système d'accumulateur lithium-fer-phosphate (LFP) sans perte de capacité dans les 1 500 cycles et d'une technologie innovante CTP (Cell-to-pack)qui garantit que les batteries de véhicules offrent une haute densité énergétique, une durée de vie utile extrêmement longue, une fiabilité élevée et une grande rentabilité.

Selon SNE Research, CATL figurait au sommet du classement mondial en ce qui a trait au volume de consommation de batteries de VE pour une quatrième année consécutive en 2020. De ce volume, 32 % provenaient d'applications pour véhicules commerciaux. La source de données montre également que jusqu'en mars 2021, les ventes mondiales de camions et d'autobus équipés de batteries de VE CATL ont atteint plus de 343 000 unités, faisant de CATL le plus important fournisseur de batteries de VE sur le marché des véhicules commerciaux.

À propos de Contemporary Amperex Technology Co., Limited

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL) est un leader mondial du développement et de la fabrication de batteries au lithium-ion. Ses activités couvrent la recherche et le développement, ainsi que la fabrication et la vente de systèmes de batteries pour les nouveaux véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie. En 2020, CATL figurait au premier rang du classement mondial sur le plan du volume de consommation annuelle de batteries de véhicules électriques (selon les données de SNE Research).

CATL, entreprise dont le siège social est établi à Ningde, en Chine, possède et exploite des usines de fabrication de batteries à l'échelle nationale à Ningde (province du Fujian), Liyang (province du Jiangsu), Xining (province du Qinghai), Yibin (province du Sichuan) et Zhaoqing (province du Guangdong). Aujourd'hui, CATL étend sa présence à l'échelle mondiale et a ouvert des filiales à l'étranger à Munich (Allemagne), Paris (France), Yokohama (Japon) et Détroit (États-Unis). Les travaux de construction de son usine de fabrication européenne située à Erfurt, en Allemagne, sont en cours. La société est cotée à la Bourse de Shenzhen (300750.SZ) depuis 2018.

Pour en savoir plus, consultez le site http://www.catl.com.

À propos de Daimler Truck AG

Daimler Truck AG est l'un des plus importants fabricants de véhicules commerciaux au monde, comptant plus de 35 emplacements principaux et environ 100 000 employés à travers le monde. Daimler Truck AG poursuit une stratégie d'entreprise durable et vise à offrir uniquement des véhicules neufs à conduite carboneutre (« du réservoir à la roue ») en Europe, au Japon et en Amérique du Nord, d'ici 2039. Dès 2022, le portefeuille de véhicules de Daimler Truck AG comprendra des véhicules de série équipés de systèmes d'entraînement à batterie électrique offerts dans les principaux marchés en Europe, aux États-Unis et au Japon. D'ici 2027, Daimler Truck AG a l'intention de compléter son portefeuille avec l'ajout de véhicules à pile à combustible à hydrogène fabriqués en série. Comme elle a produit des centaines de véhicules utilisés par ses clients, Daimler Truck AG a déjà acquis une expertise complète et axée sur la pratique en matière de véhicules électriques. Ses véhicules électriques à batterie de présérie et fabriqués en série, dont des camions et des autobus, cumulent plus de dix millions de kilomètres parcourus et sont utilisés par des clients du monde entier.

