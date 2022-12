BEIJING, le 20 déc. 2022 /CNW/ -- Jiangsu Daelim Electric Co. LTD (« Daelim ») a obtenu la certification UL/cUL dans l'industrie des transformateurs de distribution cette année. La certification UL/cUL est une exigence obligatoire dans l'industrie des transformateurs de distribution aux États-Unis et au Canada. Pour obtenir cette certification, Daelim doit concevoir et fabriquer des modèles de transformateurs qui passent tous les essais de type, et les principaux accessoires doivent également répondre aux exigences de certification UL. Heureusement, grâce à sa force technique et à son contrôle de la qualité, Daelim a surmonté tous les obstacles.

Outre la certification UL, Daelim a également obtenu les certifications CSA et CESI en 2019. Au cours de ses 20 années d'efforts inlassables dans des projets de transformation à l'étranger, Daelim a produit des transformateurs conformes à diverses normes internationales, comme les normes ANSI/IEEE, CSA, AS et IEC.

Daelim est un fabricant spécialisé dans les transformateurs d'alimentation qui construit une marque de transformateurs plus influente appelée Daelim Belefic. De plus, Daelim s'est également qualifié pour l'un des appels d'offres de transformateurs en Amérique du Nord, et Daelim Belefic est la seule entreprise chinoise.

Tout d'abord, l'équipe technique composée de professionnels de Daelim possède de solides capacités de conception et de recherche, ainsi qu'une vaste expérience de la conception à normes multiples qui peut aider Daelim à personnaliser les transformateurs en fonction des exigences et des besoins du projet. Deuxièmement, l'usine DAELIM est située dans la région de l'industrie chinoise des transformateurs, et sa puissante chaîne d'approvisionnement et son équipe de spécialistes contribuent à accélérer la livraison. Les transformateurs normalisés de Daelim peuvent être produits en 8 à 12 semaines. Troisièmement, Daelim cherche depuis longtemps à produire des transformateurs de qualité supérieure. L'entreprise dispose d'une équipe de contrôle qualité professionnelle et d'un système de contrôle qualité strict tout au long du processus, de l'achat des matières premières au test du transformateur après la production, ce qui aide Daelim à s'assurer que chaque transformateur présente de bonnes performances mécaniques et électriques, afin qu'il puisse être exploité de manière sûre, fiable et cohérente par les utilisateurs finaux. La période de garantie du transformateur Daelim est de 24 mois. Ce sont tous des éléments clés qui aident l'entreprise à obtenir un plus grand nombre de projets de transformateurs au sein des marchés nord-américains.

Enfin, Daelim dispose d'une équipe locale de services d'installation après-vente en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et dans d'autres régions, et offre des services de consultation technique 24 h sur 24. Le transformateur sur socle, le petit transformateur de poste et le transformateur d'alimentation HT de Daelim ont été appliqués à de nombreux domaines comme la production d'énergie photovoltaïque, le stockage d'énergie par batterie, le commerce, les propriétés résidentielles, etc.

Pour en savoir plus, consultez les sites Web officiels de Daelim : www.daelimtransformer.com et www.daelimbelefic.com.

