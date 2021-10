L'unité d'exploitation de l'une des sociétés indépendantes de gestion de patrimoine les plus importantes au monde a commencé à intégrer la technologie de D1g1t dans sa plateforme.

Entente qui renforce la trajectoire de croissance de la firme de technologie financière, sur la base de son tour de financement d'une valeur de 16 millions de dollars (CAD) au début de l'année

TORONTO, le 6 oct. 2021 /CNW/ - d1g1t Inc., premier fournisseur d'une plateforme de gestion de patrimoine d'entreprise alimentée par des outils d'analyse et de gestion des risques de niveau institutionnel, a annoncé aujourd'hui la création d'un partenariat stratégique avec les Services de correspondants de Raymond James (SCRJ). Selon les modalités du partenariat, les SCRJ continueront de moderniser leurs capacités technologiques en implantant la plate-forme de d1g1t. Ce faisant, les SCRJ s'appuieront sur la capacité de d1g1t à offrir aux conseillers et aux clients une expérience de service supérieure qui englobe l'ensemble du cycle de vie de la gestion de patrimoine, de l'accueil à la gestion de portefeuille.

David Burnes, vice-président principal des Services de correspondants de Raymond James, a tenu ces propos : « Nous sommes ravis de nous associer à d1g1t, qui a rapidement établi sa réputation dans toute l'Amérique du Nord en tant que partenaire technologique fiable et innovant pour les entreprises de gestion de patrimoine de toute taille. Bien que nous ayons étudié de nombreux autres fournisseurs, il était évident que la plateforme de d1g1t était le bon choix, grâce à ses outils et à ses capacités uniques qui nous permettraient de continuer à appuyer les firmes et les conseillers afin de répondre aux besoins en constante évolution des investisseurs d'aujourd'hui qui sont de plus en plus sophistiqués. »

Les SCRJ constituent la division de services de dépôt et de compensation de Raymond James Ltée, filiale canadienne de la société de courtage nord-américaine Raymond James Financial Inc. Les SCRJ sont au service des gestionnaires de portefeuille indépendants qui gèrent aujourd'hui plus de 10 milliards de $ d'actifs sous gestion.

L'entente avec une société mondiale de gestion de patrimoine de premier plan est la plus récente confirmation de la qualité de la plateforme de gestion de patrimoine d'entreprise de bout en bout de d1g1t. En juin, d1g1t a annoncé avoir conclu un financement d'une valeur de 16 millions de dollars (CAD), lequel renforce sa capacité à développer de nouveaux produits, à embaucher les meilleurs talents et à développer ses activités au Canada et des États-Unis.

Dan Rosen, cofondateur et chef de la direction de d1g1t, Inc. a déclaré : « Nous sommes ravis de faire équipe avec Raymond James. Le partenariat avec l'un des plus grands noms de la gestion de patrimoine au monde élargit non seulement notre base de clients, mais ce partenariat atteste aussi du fait que notre société peut offrir ses services aux entreprises de gestion de patrimoine de toutes tailles. Nous sommes impatients d'appuyer les conseillers et les entreprises sur la plateforme de SCRJ dans les années à venir et de tirer parti de ce partenariat en intensifiant nos activités à l'avenir. »

Entreprise créée en 2016, d1g1t compte désormais plus de 60 employés qui offrent leurs services à quelques-unes des plus grandes sociétés de gestion de patrimoine, aux bureaux multifamiliaux, aux conseillers en placement inscrits (RIA) et aux maisons de courtage d'Amérique du Nord au service des investisseurs à valeur nette élevée et très élevée.

À propos de d1g1t Inc.

d1g1t est la première plateforme de gestion de patrimoine d'entreprise du secteur, alimentée par des outils d'analyse et de gestion des risques de niveau institutionnel, qui permet aux entreprises de rehausser la qualité de leurs conseils et de démontrer leur valeur aux clients. Grâce à une solution intégrée unique qui couvre l'ensemble du cycle de vie du conseil, d1g1t offre aux sociétés de gestion de patrimoine un tout nouvel ensemble de capacités dont elles ne disposaient pas auparavant. Basée à Toronto, la société a été fondée et est dirigée par une équipe expérimentée en technologie financière qui a développé des systèmes de portefeuille d'entreprise de premier plan pour de nombreuses banques, gestionnaires d'actifs institutionnels, fonds spéculatifs et organismes de réglementation du monde entier. Visitez d1g1t.com pour en savoir plus et suivez cette société également sur LinkedIn.

À propos de Raymond James

Les Services de correspondants de Raymond James constituent la division des services de dépôt et de compensation de Raymond James Ltée, filiale canadienne de la société de courtage nord-américaine Raymond James Financial Inc. Raymond James est l'une des principales firmes de courtage en valeurs mobilières indépendantes de plein exercice en Amérique du Nord qui propose une gamme complète de produits et de services professionnels de placement, y compris : services en gestion de patrimoine aux clients privés, services de planification financière et successorale, gestion de portefeuille, assurance, services fiduciaires, analyse de titres, services bancaires d'investissement et ventes et négociations institutionnelles. Grâce à son réseau d'environ 8 413 conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, Raymond James gère plus de 1 170 milliards de dollars américains en actifs clients sous gestion. Notre firme compte aussi plus de 76 analystes en recherche couvrant plus de 1 100 sociétés au Canada, aux États-Unis et dans le monde.

