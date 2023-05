« L'expansion de la portée nationale de Bennett Jones est axée sur nos clients. Nous les servons là où ils font des affaires », déclare Hugh MacKinnon, président du conseil et chef de la direction. « Le Québec regorge de possibilités, tant dans des secteurs bien établis que ceux en émergence. C'est un engagement à long terme que nous prenons. Nous sommes déterminés à nous impliquer dans la communauté à Montréal et à tisser des liens étroits avec les gens d'affaires du Québec. »

La firme se lance au Québec avec une équipe formidable de professionnels axés sur le service à la clientèle, incluant :

Pascale Dionne-Bourassa , associée -- En tant que première associée du bureau de Montréal, Pascale apporte plus de 25 ans d'expérience en litige civil et commercial complexe et de grande envergure, ainsi qu'en droit de la construction. Elle possède également une vaste expérience en matière de recours collectifs dans les domaines du droit civil et du droit de la concurrence. Avant de joindre Bennett Jones , Pascale a été fondatrice de d3b Avocats à Montréal, et est intervenue dans le cadre de litiges majeurs pour des organisations privées et publiques établies au Québec, au Canada ou à l'étranger.





, conseillère principale -- Monique se joint au cabinet pour offrir à ses clients sa vaste expérience acquise au cours de trois décennies comme haute dirigeante dans les secteurs des télécommunications, de la santé et des technologies de l'information. Plus récemment, elle était vice-présidente exécutive, affaires corporatives, cheffe des services juridiques et de la gouvernance de TELUS. Dotée d'une grande expérience en fusions et acquisition et en gestion de risque, Monique siège à plusieurs conseils d'administration et jouit d'une grande réputation au sein de la communauté d'affaires du Québec. Jacinthe Landry , directrice de l'administration -- Forte de 25 années d'expérience dans les secteurs juridiques et des affaires, Jacinthe a débuté son parcours en tant qu'avocate au sein d'un grand cabinet national, profession qu'elle a exercée avant de se tourner vers des rôles de cadre en gestion des opérations juridiques et des affaires. Membre du Barreau et titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal, Jacinthe met à profit sa pensée stratégique et son sens aigu des affaires pour veiller au fonctionnement efficace du bureau de Bennett Jones à Montréal.

« Pour moi, choisir Bennett Jones signifie avoir la chance de bâtir un bureau à Montréal, d'y développer une culture vibrante très montréalaise, dans le respect des valeurs qui définissent Bennett Jones depuis 100 ans. Je suis ravie d'avoir rejoint un cabinet d'envergure doté d'un réseau national comptant plus de 500 avocats de grands talents », dit Pascale Dionne-Bourassa qui est la première associée montréalaise du cabinet.

« Il y a un maillage parfait entre l'expertise de Bennett Jones et nos clients québécois, canadiens et internationaux qui s'intéressent aux secteurs de l'énergie et de la transition énergétique, des projets d'investissement, de la construction, de l'agroalimentaire et de la technologie. L'arrivée au Québec de notre cabinet témoigne de la vigueur de l'économie québécoise et de l'intérêt que les investisseurs canadiens et étrangers lui portent », a renchéri Monique Mercier.

Le bureau de Bennett Jones à Montréal se trouve au 18e étage de la Maison Manuvie, un immeuble ultramoderne de première classe, où le cabinet occupera un étage complet de plus de 20 000 pi². La tour est stratégiquement située au cœur du secteur financier de Montréal et est certifiée BOMA BEST® Platinum, LEED Gold® Core & Shell et ENERGY STAR®.

Pour en savoir plus sur le bureau de Montréal ou pour nous faire part de votre intérêt à jouer un rôle actif dans notre expansion au Québec, veuillez communiquer avec Jacinthe Landry à [email protected].

À propos de Bennett Jones

Bennett Jones est l'un des plus importants cabinets d'avocats en droit des affaires au Canada et compte 500 avocats et conseillers en affaires. Fort d'une expérience approfondie en matière de transactions complexes et de litiges, le cabinet est bien équipé pour conseiller les entreprises et les investisseurs dans le cadre de projets canadiens ainsi que pour mettre en contact les entreprises et les investisseurs canadiens avec des occasions d'affaires partout dans le monde. Nous sommes fiers d'être le cabinet auquel les entreprises confient leurs enjeux juridiques les plus complexes, et ce depuis 1922.

SOURCE Bennett Jones

Renseignements: Serge Vallières | [email protected] | 438.372.3575; Lisa Azzuolo | [email protected] | 416.777.6557