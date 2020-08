« L'avenir du Wi-Fi est là. Avec l'augmentation actuelle de la demande pour des services numériques, alors que les ménages travaillent et étudient de plus en plus en ligne, de nombreuses personnes ont besoin d'un nouveau routeur haut de gamme pour gérer la pression sur le réseau », a déclaré Raman Bridwell, vice-président du département des produits et services chez D-Link Systems. « Notre nouveau routeur Wi-Fi 6 DIR-X5460 est prêt à venir à bout de la frustration liée au décalage et à la mémoire tampon en éliminant ces derniers grâce à une grande efficacité du réseau afin de répondre aux activités simultanées à forte intensité de bande passante, comme la diffusion en continu 4K/8K ou les travaux scolaires en ligne ».

La fonctionnalité dominante du Wi-Fi 6 bibande complétée par des composants durables

Le routeur AX5400 de D-Link tire parti des normes Wi-Fi 6 pour des performances bibandes exceptionnelles jusqu'à 90 % plus rapides à la bande 2,4 GHz et 176 % plus rapides à la bande 5 GHz que le Wi-Fi de la génération précédente. Il offre une capacité jusqu'à 4 fois supérieure à celle du Wi-Fi 5 pour une prise en charge ultra efficace de la diffusion vidéo en continu Ultra 4K, des jeux de tir en vue subjective, JTS, et des téléchargements de fichiers volumineux ainsi que d'autres activités nouvelles de la maison intelligente.

Equipé de pièces de qualité professionnelle, le routeur AX5400 est conçu pour supporter un traitement de bande passante important. Des amplificateurs intégrés de grande puissance avec une capacité de canal de 160 MHz assurent un débit de données exceptionnel et les vitesses théoriques les plus rapides possibles. Combiné à une architecture à six flux, le DIR-X5460 réduit considérablement la latence pour les tâches Wi-Fi simultanées.

Capacités avancées supplémentaires :

Construit avec la technologie Mesh, un standard de l'industrie, le DIR-X5460 offre une couverture Wi-Fi dans toute la maison et un nom de réseau unique. Les utilisateurs bénéficient d'une connectivité fluide dans toute la maison.

Configuration et gestion des applications via l'application Wi-Fi gratuite de D-Link (Android et iOS)

Étendre la connectivité à double accès USB 2.0 et USB 3.0 ainsi que six antennes à gain élevé

Le DIR-X5460 et le routeur d'entrée de gamme Mesh Wi-Fi 6 DIR-X1560, entry-level DIR-X1560 Mesh WiFi 6, se joignent au modèle Mesh Wi-Fi 6 (DIR-X4860) afin de fournir une gamme d'appareils permettant à D-Link de remplir sa promesse de fournir des technologies prêtes pour l'avenir et appréciées par les ménages à la fine pointe de la technologie.

Disponibilité et prix

Le routeur Mesh Wi-Fi 6 EXO AX5400 6 (DIR-X5460) est actuellement offert chez la plupart des grands détaillants électroniques canadiens au prix de 329,99 $ (prix de vente suggéré par le fabricant). Les routeurs Mesh Wi-Fi 6 EXO AX1500 (DIR-X1560) et Mesh Wi-Fi 6 EXO AX4800 (DIR-X4860) sont également offerts au prix de 119,99 et 289,99 $ respectivement (prix de vente suggéré par le fabricant).

