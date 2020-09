Les derniers perfectionnements apportés optimisent les nouvelles caméras domestiques WiFi de haute technicité

MISSISSAUGA, Ontario, 2 septembre 2020 /CNW/ - D-Link Canada a lancé aujourd'hui son application mydlink App 2.0, remaniée pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Une mise à niveau depuis la version 1.0, l'application prend en charge tous les périphériques IdO de mydlink, allant des prises intelligentes aux capteurs d'eau en passant par les caméras. Sous sa forme modernisée, la mise à niveau 2.0 se démarque par son interface conviviale plus soignée, ses temps de chargement d'applications plus rapides, ainsi que des commandes simplifiées et des paramètres de gestion hautement personnalisables. Disponible dès maintenant pour iOS et Android, l'application mydlink 2.0 tombe en même temps que le lancement de deux nouvelles caméras domestiques WiFi : mydlink Full HD Outdoor Spotlight (DCS-8630LH) (caméra mydlink extérieure Full HD avec projecteur lumineux) et la caméra intérieure/extérieure mydlink Full HD (DCS-8302LH). Les modèles avancés offrent aux utilisateurs économes, soucieux de leur budget, des performances de niveau professionnel et une surveillance flexible à domicile.

S'exprimant à l'occasion du lancement, John Lee, président de D-Link, a déclaré : « Les utilisateurs sont toujours au cœur de nos innovations et, en développant l'application mydlink, un effort sans cesse renouvelé, nous nous efforçons de rester fidèle à ce principe. De ce fait, nous sommes toujours à leur écoute, à leurs appréciations, qui nous amènent à offrir les fonctionnalités et perfectionnements dont ils ont réellement besoin, sans compter des mises à niveau côté qualité de vie qui font des produits et services mydlink tout ce dont la maison intelligente moderne ne peut se passer. »

Expérience domotique plus intelligente adossée par l'application mydlink repensée

Conçue pour une expérience utilisateur simple et transparente, l'application offre un assistant de configuration intuitif et sa synchronisation intelligente Bluetooth intégrée assure une connectivité et un mode d'emploi rapides. Absents ou pris dans les tâches quotidiennes, les propriétaires connectés se sentent autonomisés, grâce aux fonctionnalités ingénieuses de mydlink, telles que des chronologies vidéo et événements faciles à visualiser, une programmation intuitive, l'automatisation IdO et l'enregistrement en nuage, qui assurent le bon fonctionnement du foyer. La fonction « Scènes », mise à jour, permet aux utilisateurs qui le souhaitent de paramétrer l'appareil en fonction de jours, d'heures ou de saisons spécifiques.

Caméras domestiques avancées pleines fonctions

À l'heure où l'on dépend de plus en plus sur les appareils de technologie intelligente pour travailler, apprendre et se divertir à domicile, l' l'écosystème mydlink de caméras WiFi apporte aux propriétaires une plus grande tranquillité d'esprit. Qui plus est, les nouveaux modèles capturent des vidéos détaillées, en direct, à la résolution 1080p, et exploitent la détection intelligente des personnes en périphérie, grâce à la technologie d'IA, pour détecter avec précision les activités extérieures et alerter. Équipées d'un boîtier robuste résistant aux intempéries et protégeant donc les composants internes, les deux caméras sont faciles à installer sur les murs ou les poteaux extérieurs (avec le matériel prévu). Un micro intégré permet des communications bidirectionnelles claires et fonctionne avec les assistants intelligents Google Assistant et Amazon Alexa.

Caméra WiFi projecteur lumineux Premium DCS-8630LH

Projecteur DEL 400 lumens

Aménagement extérieur (homologué IP65)

Vision nocturne couleur et IR avec alertes par sirène, détection de mouvement et de personne

Enregistrement local gratuit via carte microSD, ONVIF et plans d'abonnement

Caméra WiFi intérieure/extérieure polyvalente DCS-8302LH

Aménagement extérieur (résistant aux intempéries)

Port Ethernet intégré pour une connexion câblée

Vision nocturne IR avec alertes par sirène, détection de mouvement et de personne

Enregistrement local gratuit via carte microSD, ONVIF et plans par abonnement

L'écosystème mydlink comprend une caméra WiFi Full HD Pan/Tilt Pro (DCS-8526LH), récemment dévoilée, offrant des capacités de visualisation horizontale à 360 degrés, des mouvements automatiques et un port Ethernet intégré pour connexions câblées.

Disponibilité et prix

L'application mydlink repensée est maintenant disponible en mise à niveau sous iOS et Android. La caméra WiFi extérieure Full HD Pro avec projecteur lumineux, DCS-8630LH (179,99 $ PDVC), la caméra WiFi extérieure Full HD Pro, DCS-8302LH (119,99 $ PDVC), et la caméra WiFI Full HD Pan/Tilt Pro, DCS-8526LH (129,99 $ MSRP), sont actuellement disponibles chez la plupart des grands détaillants électroniques canadiens.

