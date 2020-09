D'importants travaux d'asphaltage débutent sur la route 117 à Lac-Pythonga

GATINEAU, QC, le 31 août 2020 /CNW Telbec/ - D'importants travaux d'asphaltage de la route 117, en Outaouais, ont débuté au cours des dernières heures. Le projet routier consiste à améliorer la chaussée sur une portion de 16,5 kilomètres, située entre Le Domaine et Lac-Rapide, à Lac-Pythonga. Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, et le député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en font l'annonce aujourd'hui. La réalisation de ce projet d'asphaltage représente un investissement de plus de 13 M$.

Entraves et gestion de la circulation

Le projet sera réalisé en deux phases. Par conséquent, les travaux seront effectués sur une distance de 4 kilomètres à l'automne 2020. Suspendus pour la période hivernale, ils reprendront au printemps 2021.

Durant les travaux, la circulation sur la route 117 se fera en alternance sur une distance d'un kilomètre d'entraves, du lundi au samedi, entre 7 h et 19 h. Il est important de noter que des travaux peuvent se dérouler simultanément sur deux segments séparés d'au moins 2,5 kilomètres.

Citations

« La route 117 est un axe routier d'une haute importance pour le Québec, notamment puisqu'elle fait partie du réseau stratégique en soutien au commerce extérieur. La réalisation de ce projet permettra d'assurer la durabilité de nos infrastructures routières ainsi que des déplacements sécuritaires, en plus d'améliorer le confort de roulement. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Je me réjouis d'annoncer le début de ce projet d'asphaltage de plus de 16 kilomètres pour la route 117. La réalisation de ce projet vient reconnaître toute l'importance d'entretenir le seul lien routier qui relie la région métropolitaine de Montréal et les régions des Laurentides, de l'Outaouais et de l'Abitibi-Témiscamingue. »

Mathieu Lacombe, député de Papineau, ministre de la Famille et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Cet axe accueille différents types de circulation : commerciale, de transit, de villégiature et locale.

La route 117 étant très empruntée par les véhicules lourds, elle nécessite plusieurs couches d'asphalte afin que soit assurée la longévité des travaux. La route 117, entre Le Domaine et Lac-Rapide, à Lac-Pythonga, a un débit journalier moyen annuel de 2 500 véhicules, dont environ 36 % sont des véhicules lourds.

Ces travaux peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques.

Pour la sécurité et la santé des travailleuses et travailleurs, toutes les mesures sanitaires nécessaires sont déployées sur ce chantier.

Ce projet est inscrit sur la liste des investissements routiers 2020-2022 pour la région de l'Outaouais.

