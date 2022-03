Aux Chevaliers de Colomb « Mercy Hut » à Hrebenne, à la frontière ukrainienne, où les réfugiés peuvent trouver compassion, nourriture, chaleur, soins médicaux et une chapelle, l'équipe de Goya Cares a rencontré l'une de ces personnes parmi les nombreux réfugiés qui passaient. Ils ont écouté Nella qui était accompagnée de son fils de quatre ans, Andrei. Elle répète le cri du cœur de son mari alors qu'elle quittait leur maison en Ukraine : « Chéris bien notre fils et protège-le, et je protégerai et défendrai notre pays. »

L'équipe de Goya Cares a été émue par le courage, la compassion et l'amour incroyables d'une mère à qui on a confié les soins, la protection et l'éducation de son précieux enfant.

« Le fait d'être témoin de l'incroyable pouvoir de l'amour et de la protection d'une mère pour son enfant donne au monde l'espoir que la force de l'amour peut vaincre la haine et que la puissance de la prière vaincra le mal en nous rapprochant de Dieu », a déclaré Bob Unanue, président et chef de la direction de Goya Foods.

