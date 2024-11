SÉOUL, Corée du Sud, le 15 nov. 2024 /CNW/ - En 2023, d'Alba a franchi une étape importante en tant que marque indépendante de soins de la peau qui génère le plus de revenus en Corée. Cette réalisation, dans un marché fortement peuplé, a renforcé la position d'Alba en tant que pionnière de l'innovation en K-beauty et étoile mondiale montante. Malgré son immense popularité en Corée, d'Alba demeure un joyau caché à l'échelle internationale, ce que la marque est ravie de changer.

Classée parmi les trois meilleurs vendeurs d'Olive Young, le principal détaillant coréen de produits de santé et de beauté, d'Alba a conquis les consommateurs locaux avec ses formules de soins de la peau haut de gamme. Le meilleur produit d'Alba, le White Truffle First Spray Serum, est devenu un incontournable en Corée, reconnu pour sa capacité à hydrater profondément, à améliorer l'éclat et à promouvoir une peau jeune. Infusé de luxueuses truffes blanches italiennes, ce produit offre une expérience rajeunissante, créant une clientèle dévouée parmi les amateurs coréens de soins de la peau qui apprécient ses résultats transformateurs.

Bien que leur succès national soit évident, d'Alba demeure un nom sous le radar à l'échelle mondiale. Parmi ceux qui connaissent les tendances de la beauté coréenne, les soins de la peau infusés aux truffes blanches d'Alba sont en quelque sorte un secret bien gardé, reconnu par ceux qui sont très attachés à la beauté K. Alors que les consommateurs coréens adoptent la marque de tout cœur, d'Alba vise un nouvel objectif : réaliser une percée internationale. Elle souhaite apporter la même excitation et la même expérience exceptionnelle en matière de soins de la peau aux amateurs de beauté du monde entier.

Ce Vendredi fou, d'Alba prépare sa plus grande promotion mondiale à ce jour, offrant des offres exclusives pour présenter d'Alba à un auditoire plus large. L'objectif est de reproduire leur succès national et de devenir une sensation virale à l'échelle mondiale, afin que les passionnés de soins de la peau de partout puissent découvrir les produits qui ont pris d'assaut la Corée.

Alors que d'Alba entame ce nouveau chapitre passionnant, ils aimeraient inviter les passionnés de beauté du monde entier à découvrir ce que les consommateurs coréens savent depuis toujours : d'Alba est plus qu'une marque, c'est une expérience de soins de la peau sans pareille. Ce Vendredi fou est le moment idéal pour le monde de découvrir d'Alba et de profiter des avantages luxueux et rajeunissants des produits infusés à la truffe blanche. Préparez-vous alors que le secret de beauté le mieux gardé de la Corée occupe une place centrale sur la scène mondiale.

PERSONNE-RESSOURCE : Jaehoon Myeong, [email protected]