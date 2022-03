Un numériseur intelligent est un outil précieux pour les chercheurs et les étudiants. Le ET24 Pro de CZUR produit des numérisations claires et nettes, avec une résolution supérieure (320 ppp) grâce à un capteur HD CMOS de 24 mégapixels.

Ce numériseur de documents fait appel à un algorithme exclusif d'aplatissement des courbes et à l'IA pour créer des copies exemplaires. Plus besoin d'aplanir manuellement les pages au niveau de la reliure - la technologie de transformation des pixels fait le travail virtuellement. Chaque numérisation prend à peine 1,5 seconde. La technologie est compatible avec Mac OS 10/11 (et versions supérieures), ainsi qu'avec Windows XP/7/8/10/11. De plus, il fonctionne désormais avec les systèmes Linux. Également, l'appareil est doté de lumières latérales qui viennent adoucir les reflets lors de la numérisation de surfaces au fini brillant.

La ROC discerne plus de 186 langues, ce qui en fait un outil réellement universel. Les pages numérisées peuvent être facilement transformées en fichiers modifiables (Word, Excel ou PDF). L'appareil prend également en charge l'enregistrement vidéo. Cette fonction vous permet de réaliser facilement des présentations intelligentes avec des copies numérisées. En outre, vous pouvez également le connecter avec Zoom et d'autres outils de communication en direct pour afficher directement les numérisations.

Le fonctionnement est extrêmement facile grâce à une pédale de contrôle pratique. On peut aussi utiliser le bouton manuel s'il s'avère plus commode. Cette caractéristique en fait un outil extrêmement pratique pour les professionnels qui doivent constamment traiter des documents. CZUR croit que les innovations technologiques peuvent avoir un impact positif majeur sur notre façon de travailler. Et l'ET24 Pro incarne cette vision.

À propos de CZUR

Fondée en 2013, CZUR développe des solutions matérielles intelligentes pour les entreprises et les particuliers. Ses appareils de bureau intelligents font appel aux dernières technologies et à la distinction humaine pour améliorer fondamentalement l'efficacité dans les milieux de travail. Ses gammes de produits visent le matériel physique, les services informatiques, les services infonuagiques, les services Web, le développement d'applications et les algorithmes.

De plus amples informations sont disponibles sur la chaîne YouTube et la page Facebook de CZUR.

