Le site de 17 000 mètres carrés comprend 6 500 mètres carrés d'espace de laboratoire et une installation modulaire KUBio, et permettra une accélération rapide des services de développement et de fabrication d'anticorps, qui sont nécessaires de toute urgence pour répondre aux besoins du marché en matière de produits biologiques, y compris les anticorps monoclonaux et d'autres protéines complexes pour la Chine et le reste du monde.

La croissance du secteur des produits biologiques chinois a dépassé celle de la planète, surtout au cours des dernières années. Selon les estimations, le marché des produits biologiques en Chine est passé d'un peu moins de 10 milliards de dollars américains en 2012 à plus de 45 milliards de dollars américains en 20201.

Stefan Stoffel, chef d'exploitation de Lonza, a déclaré : « L'équipe de Cytiva a fait preuve d'une grande agilité et d'une grande rapidité dans le cadre de la construction de ce site majeur. Grâce à l'installation KUBio et à la plateforme à usage unique FlexFactory, Lonza pourra répondre à la grande demande de traitements novateurs du contexte actuel, maintenant et à l'avenir. »

Olivier Loeillot, vice-président de Cytiva, a ajouté : « Dans une industrie en forte croissance qui a de plus en plus besoin d'anticorps monoclonaux et d'autres produits biopharmaceutiques clés, cette installation démontre la force qui résulte de l'association de la fabrication modulaire aux technologies à usage unique. Ensemble, KUBio et FlexFactory réduisent le délai dans lequel les traitements novateurs sont administrés aux patients qui en ont besoin. »

Sur le site du Bioparc de Guangzhou, la construction et la fourniture de matériaux de construction ont parfois été affectées par le confinement et les restrictions de déplacement mises en place en raison de la pandémie de COVID-19. Néanmoins, l'ensemble du projet a été achevé dans les délais prévus.

Il s'agit du premier site de fabrication de produits biologiques de Lonza en Chine. Lonza combinera l'installation modulaire KUBio à l'équipement à usage unique de Cytiva pour veiller à ce que la fabrication respecte les bonnes pratiques de fabrication (BPF) intégrée à ses propres plateformes et s'appuie sur son expertise en développement, y compris la construction de lignes cellulaires et le développement de procédés. L'expansion de la production sera simplifiée au besoin grâce à la souplesse de la conception.

Le Bioparc de Guangzhou abrite également des sites de fabrication de BeiGene et d'Akesobio, entreprises auxquelles Cytiva a également apporté des solutions. Cytiva a livré 77 solutions KUBio et FlexFactory aux clients du monde entier.

Pour en savoir plus :

Consulter la page concernant la solution KUBio

Vidéo de la construction du site de Lonza à Guangzhou

Regarder la vidéo concernant la solution que Cytiva a fournie à BeiGene

Lire le communiqué précédent concernant Lonza

À propos de Cytiva

Cytiva est un chef de file mondial des sciences de la vie, comptant plus de 7 000 associés dans 40 pays qui se consacrent à l'avancement et à l'accélération des traitements. En tant que partenaire de confiance auprès de clients d'envergure et de portées variées, Cytiva apporte rapidité, efficacité et capacité aux flux de travail de recherche et de fabrication, ce qui permet le développement, la fabrication et la livraison de médicaments transformateurs destinés à des patients.

1 Source : https://www.pharmamanufacturing.com/articles/2019/chinas-biopharma-growth/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1420130/LonzaGZexterior.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1138636/cytiva_Logo.jpg

SOURCE Cytiva

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : En Chine, Iris Zhao, [email protected] OU aux États-Unis, Colleen Connolly, [email protected]