Cytiva et Pall Corporation investissent 1,5 milliard de dollars américains sur deux ans pour répondre à la demande croissante de solutions biotechnologiques

-- Des investissements majeurs ont permis d'accroître la capacité de fabrication des produits des sciences de la vie sur 13 sites de Cytiva et de Pall Corporation, contribuant ainsi à répondre à la demande des clients.

-- Ouverture de nouveaux sites aux États-Unis et au Royaume-Uni pour réaliser des modèles de fabrication régionaux. Dans l'ensemble, les entreprises prévoient embaucher 2 000 associés à temps plein au cours des deux prochaines années.

-- L'investissement fait suite à cinq acquisitions stratégiques effectuées par les sociétés cette année et s'ajoute aux investissements continus de capacité de production de Cytiva estimés à 500 millions de dollars américains jusqu'en 2022.

AMERSHAM, Royaume-Uni, 27 juillet 2021 /CNW/ - Un plan de croissance stratégique continu de Cytiva et Pall Corporation, qui fait partie de Danaher (NYSE : DHR) Corporation, accroîtra la capacité de fabrication et les services dans toutes les régions pour les clients mondiaux des sciences de la vie.

L'investissement, déjà en cours, comprend de nouveaux sites, l'agrandissement des usines existantes et s'ajoute aux investissements déjà annoncés. Il fait suite à cinq acquisitions effectuées par les entreprises jusqu'à maintenant cette année.

Emmanuel Ligner, membre de la haute direction de Danaher Group, explique : « Nos clients nous disent qu'ils ont besoin d'avoir accès à la souplesse du secteur manufacturier, à une chaîne d'approvisionnement mondiale robuste et à plus d'options régionales. Cet investissement alimente davantage notre programme d'expansion afin que nous puissions répondre rapidement aux besoins actuels et futurs de nos clients et, en fin de compte, de leurs patients. »

L'expansion de la capacité de production de Cytiva et de Pall Corporation permettra d'accroître la fabrication de produits clés utilisés dans la fabrication de médicaments biologiques.

Les entreprises investissent :

Plus de 600 millions de dollars américains en résines de chromatographie - support d'analyse ou de purification des biomolécules - établissant ainsi un nouveau site de fabrication aux États-Unis.

- support d'analyse ou de purification des biomolécules - établissant ainsi un nouveau site de fabrication aux États-Unis. Plus de 400 millions de dollars américains en milieux de culture cellulaire - sous forme liquide ou en poudre, cette méthode est utilisée pour cultiver des cellules avant qu'elles ne soient purifiées - pour étendre les opérations aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Autriche.

- sous forme liquide ou en poudre, cette méthode est utilisée pour cultiver des cellules avant qu'elles ne soient purifiées - pour étendre les opérations aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Autriche. Plus de 300 millions de dollars américains en technologies à usage unique - y compris des sacs de bioréacteurs pour les cellules de culture utilisées pour fabriquer des médicaments personnalisés et des filtres à seringues pour la recherche scientifique - permettent d'étendre les opérations aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi que d'installer une nouvelle installation à Cardiff , au Pays de Galles.

- y compris des sacs de bioréacteurs pour les cellules de culture utilisées pour fabriquer des médicaments personnalisés et des filtres à seringues pour la recherche scientifique - permettent d'étendre les opérations aux États-Unis et au Royaume-Uni, ainsi que d'installer une nouvelle installation à , au Pays de Galles. Plus de 200 millions de dollars américains pour poursuivre les travaux d'expansion sur les sites de Cytiva et de Pall Corporation en Chine et dans le reste de la région Asie-Pacifique, en Europe et aux États-Unis.

Cet investissement permet également de relever certains des principaux défis mis en lumière dans le Global Biopharma Resilience Index, mené par Longitude, une société du Financial Times, et publié par Cytiva en mars 2021. Il s'agit notamment de l'embauche et de la formation de talents, de la collaboration en recherche et développement, de la résilience de la chaîne d'approvisionnement, des modèles de fabrication, ainsi que des politiques et de la réglementation gouvernementales.

À propos de Pall

Pall Corporation est un chef de file de la filtration, de la séparation et de la purification qui offre des solutions pour répondre aux besoins critiques de gestion des fluides des clients dans l'ensemble des sciences de la vie et de l'industrie. Partie de Danaher (NYSE : DHR), une famille d'innovateurs en science et technologie, Pall travaille avec ses clients pour faire progresser la santé, la sécurité et les technologies respectueuses de l'environnement. Les produits d'ingénierie de l'entreprise permettent l'innovation de procédés et de produits et réduisent au minimum les émissions et les déchets. Pall Corporation sert des clients dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site www.pall.com.

À propos de Cytiva

Cytiva est un chef de file mondial des sciences de la vie, comptant plus de 8 000 associés dans 40 pays qui se consacrent à l'avancement et à l'accélération des traitements. Partie de Danaher (NYSE : DHR), une famille d'innovateurs en science et technologie, Cytiva est un partenaire de confiance auprès de clients d'envergure et de portée variées. Cytiva apporte rapidité, efficacité et capacité aux flux de travail de recherche et de fabrication, ce qui permet le développement, la fabrication et la livraison de médicaments transformateurs destinés à des patients. Pour en savoir plus, visitez le site www.cytiva.com.

