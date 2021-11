Décrit par les patients comme « une expérience qui change une vie », ce nouveau dispositif traite les causes sous-jacentes du dysfonctionnement érectile, ramenant la spontanéité et l'intimité dans la chambre à coucher

WESTFORD, Massachusetts, 1er novembre 2021 /CNW/ - Cynosure, le chef de file mondial de l'esthétique médicale, a annoncé aujourd'hui le lancement au Canada de son dispositif ViaSure pour traiter efficacement les causes sous-jacentes, et pas seulement les symptômes, du dysfonctionnement érectile d'origine vasculaire. Grâce à la technologie brevetée SoftWaveTM, le traitement ViaSure augmente le flux sanguin efficacement et en toute sécurité, et restaure les cellules musculaires lisses pour traiter le dysfonctionnement érectile chez les hommes. Le traitement ViaSure est une solution de rechange sécuritaire, efficace et non invasive aux médicaments traditionnels habituellement utilisés pour traiter temporairement les problèmes de performance sexuelle. Avec les traitements ViaSure, il n'y a ni pilules, ni intervention chirurgicale, ni temps d'arrêt.

« Des études montrent que la moitié des hommes de plus de 50 ans souffriront de dysfonctionnement érectile, a déclaré Todd Tillemans, chef de la direction de Cynosure. Grâce au dispositif ViaSure, les fournisseurs de soins de santé peuvent traiter efficacement et en toute sécurité les causes sous-jacentes du dysfonctionnement érectile d'origine vasculaire, ce qui renforce la confiance en soi des hommes. Cela change la donne sur le plan de la santé physique et émotionnelle des hommes, et nous sommes impatients de présenter notre technologie soutenue par la science à un nouveau public de fournisseurs appuyés par des spécialistes de premier plan de l'industrie. »

Le système ViaSure est le seul dispositif de santé sexuelle pour hommes doté de la technologie exclusive SoftWaveTM faisant appel à un applicateur de conception unique pour assurer une couverture et une profondeur optimales et constantes de l'énergie des ondes de choc. La transmission de l'énergie des ondes de choc déclenche une réponse cellulaire activant le processus naturel de guérison du corps, formant de nouveaux vaisseaux sanguins afin d'augmenter le flux sanguin et la prolifération de cellules musculaires lisses pour rétablir l'élasticité des tissus dans le pénis.

« ViaSure est un excellent ajout à notre offre de traitement des problèmes de santé sexuelle des hommes, a déclaré le Dr Irwin Goldstein, de la clinique San Diego Sexual Medicine. Mes patients ont décrit ces traitements comme étant sans douleur et rapides, et qui changent des vies. »

Le dispositif ViaSure est offert sur le marché aux États-Unis et au Canada. Pour en savoir plus, consultez le www.cynosure.com.

À propos de Cynosure

Cynosure est le chef de file mondial de l'industrie de l'esthétique médicale. L'entreprise conçoit, fabrique et commercialise des systèmes de traitement esthétique qui permettent aux chirurgiens-plasticiens, aux dermatologues et à d'autres praticiens médicaux d'effectuer des procédures non invasives et peu invasives comme la revitalisation de la peau, l'épilation, le remodelage corporel, les soins de santé des femmes, les traitements visant à éliminer les lésions pigmentées vasculaires et bénignes, le détatouage multicolore, la réduction des graisses par lipolyse laser et les traitements anticellulite. Le portefeuille de produits de Cynosure comprend un large éventail de sources d'énergie : laser à alexandrite, diode laser, laser Nd:YAG, laser picoseconde, laser par colorant pulsé, laser à impulsion géante, lumière intense pulsée et radiofréquence. Cynosure offre ses produits à l'échelle internationale sous les marques Cynosure, Palomar, ConBio and Ellman, directement par l'intermédiaire de son personnel de vente aux États-Unis, au Canada, en France, au Maroc, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Australie, en Chine, en Thaïlande, au Japon et en Corée, ainsi que par l'intermédiaire de distributeurs dans environ 130 autres pays. Pour des renseignements sur l'entreprise ou les produits, visitez le site de Cynosure à l'adresse www.cynosure.com.

ViaSure est recommandé par Santé Canada pour le traitement des dysfonctions du pénis, notamment : la maladie de La Peyronie (induratio penis plastica), le dysfonctionnement érectile (DE), les douleurs pelviennes chroniques, et la prostatite chronique.

Comme toutes les procédures médicales, le traitement ne convient pas à tous les patients. Un praticien qualifié est seul responsable d'évaluer l'aptitude de chaque personne à subir un traitement et d'informer les personnes traitées des risques associés à celui-ci et des soins avant et après l'intervention. et de fournir tout autre renseignement pertinent. Les résultats individuels peuvent varier et ne sont pas garantis.

© 2021 Cynosure, LLC. Tous droits réservés. Cynosure, LLC détient des droits exclusifs sur les photographies. L'utilisation de photographies sans l'autorisation écrite de Cynosure est interdite. Cynosure et ViaSure sont des marques de commerce de Cynosure, LLC. SoftWave est une marque commerciale de Tissue Regeneration Technologies, LLC.

