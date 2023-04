Il est un cadre chevronné dans le domaine des technologies médicales qui fera progresser la stratégie de croissance et d'innovation de Cynosure et renforcera la position de l'entreprise en tant que chef de file des technologies d'esthétique médicale

WESTFORD, Massachusetts, 25 avril 2023 /CNW/ - Cynosure, LLC (« Cynosure » ou l'« Entreprise »), chef de file des systèmes et technologies d'esthétique médicale, a annoncé aujourd'hui avoir nommé Nadav Tomer, un dirigeant chevronné dans le domaine de la technologie médicale et ancien conseiller opérationnel des fonds affiliés à l'investisseur Clayton, Dubilier & Rice (« CD&R ») de Cynosure, à titre de chef de la direction de Cynosure à compter du 1er mai 2023. Il succède à Todd Tillemans, qui quittera ses fonctions de chef de la direction et travaillera en étroite collaboration avec M. Tomer pour assurer une transition en douceur.

« Nadav a une feuille de route incroyablement solide en matière d'exécution opérationnelle dans le domaine des technologies médicales et nous sommes ravis de l'accueillir chez Cynosure à titre de chef de la direction, a déclaré Sandi Peterson, présidente du conseil d'administration de Cynosure. Nadav possède des décennies d'expérience à aider les entreprises mondiales de technologies médicales à se positionner pour une croissance forte et rentable en faisant progresser l'innovation, en accélérant la commercialisation mondiale et en travaillant avec les équipes de recherche et de développement pour qu'elles atteignent leur plein potentiel. Cette expérience sera très précieuse, car nous tirerons parti de la force de l'équipe talentueuse, de l'infrastructure mondiale et de la technologie distincte de Cynosure pour continuer à renforcer l'avantage concurrentiel de l'entreprise. Je suis convaincue que Nadav est la bonne personne pour guider Cynosure dans son prochain chapitre. »

« Je suis ravi de me joindre à Cynosure à un point d'inflexion aussi important pour l'industrie de l'esthétique médicale, a fait savoir M. Tomer. Je suis Cynosure depuis un certain temps et j'ai été incroyablement impressionné par ses offres novatrices, sa proposition de valeur pour ses clients et son équipe de calibre mondial. Chacune de ces forces est essentielle à la réussite à long terme et aidera l'entreprise à accroître la portée et le rendement de sa plateforme mondiale. Plus important encore, j'ai hâte de me joindre à une entreprise qui a à cœur sa mission et qui redéfinit la façon dont la technologie d'esthétique médicale peut permettre aux patients qu'elle sert de se sentir le mieux possible. »

« Au nom de tous les membres du conseil d'administration, je tiens à remercier Todd du leadership dont il a fait preuve au cours des trois dernières années, a ajouté Mme Peterson. Il a joué un rôle essentiel dans l'établissement des bases solides sur lesquelles Cynosure repose aujourd'hui et nous lui sommes reconnaissants de sa contribution. Nous souhaitons à Todd le meilleur dans ses projets. »

À propos de Nadav Tomer

Nadav Tomer apporte à Cynosure plus de 22 ans d'expérience de leadership très pertinente, ayant supervisé les résultats mondiaux et dirigé des initiatives de croissance, de transformation et de redressement pour de nombreuses entreprises mondiales de technologie médicale. Il a occupé des postes au sein de la haute direction dans diverses entreprises mondiales de Johnson & Johnson, notamment dans des domaines thérapeutiques comme les soins du diabète, la colonne vertébrale, la cardiologie, les techniques endovasculaires, l'orthopédie et l'électrophysiologie. Dans son dernier poste chez Johnson & Johnson, M. Tomer a été président mondial de la franchise DePuy Synthes Spine valant 1,4 milliard de dollars - l'un des portefeuilles les plus complets au monde concernant la colonne vertébrale - et a dirigé la stratégie mondiale, l'exécution commerciale, l'innovation et les initiatives de gestion du portefeuille et de la marque qui ont stabilisé l'activité par rapport aux pertes de parts de marché antérieures et qui ont placé l'entreprise sur une trajectoire de croissance en triplant la valeur du portefeuille.

Depuis mai 2022, M. Tomer agit à titre de conseiller opérationnel auprès de fonds affiliés à CD&R, le principal investisseur de Cynosure, où il a été chargé de soutenir l'approvisionnement en investissements et de conseiller les entreprises de soins de santé des fonds. Il est également associé d'exploitation chez Revival Healthcare Capital, une société d'investissement spécialisée dans les secteurs des appareils médicaux et du diagnostic médical.

M. Tomer siège actuellement aux conseils d'administration d'Augmedics et de Vascular Graft Solutions. Diplômé du programme gestion avancé à la Harvard Business School, il est aussi titulaire d'un baccalauréat en médecine de l'Université Ben-Gurion du Néguev et d'une maîtrise en finances et en nouveaux projets de l'Université Bar Ilan.

À propos de Cynosure

Possédant plus de 30 ans d'expérience en matière d'innovation scientifique, Cynosure est un fournisseur de premier plan de systèmes de traitement d'esthétique médicale qui permettent aux dermatologues, aux chirurgiens plasticiens, aux spas médicaux et à d'autres professionnels de la santé d'effectuer des interventions non invasives ou peu invasives. La vaste gamme de produits de l'entreprise couvre plusieurs grandes catégories, dont la revitalisation de la peau, le remodelage du corps et l'épilation. Cynosure offre ses produits à l'échelle internationale directement par l'intermédiaire de son personnel de vente aux États-Unis, au Canada, en France, au Maroc, en Allemagne, en Espagne, au Royaume-Uni, en Australie, en Chine, au Japon et en Corée, ainsi que par l'intermédiaire de distributeurs dans environ 130 autres pays. Pour des renseignements sur l'entreprise ou les produits, visitez le site de Cynosure à l'adresse www.cynosure.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2061416/Cynosure_Logo.jpg

SOURCE Cynosure, Inc.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Claire Doan, H/Advisors Abernathy, [email protected], 415 417-4115