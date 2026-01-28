Cycle Capital mène un nouvel investissement dans AON3D afin de soutenir le déploiement industriel et la commercialisation d'imprimantes 3D haute température

MONTRÉAL, le 28 janv. 2026 /CNW/ - AON3D annonce la clôture réussie d'une ronde de financement menée par Cycle Capital, avec la participation de Desjardins Capital. Les investisseurs existants, SineWave Ventures, IronGate Capital Advisors et EDC Capital, ont également participé à cette ronde.

Cet investissement permettra à AON3D d'accroître sa capacité de fabrication et d'accélérer le déploiement commercial de Hylo™, une imprimante 3D industrielle, guidée par des capteurs et optimisée par des logiciels, conçue pour fabriquer des pièces de haute performance. Ce système repose sur une plateforme intuitive, agnostique aux matériaux et compatible avec d'autres systèmes, permettant ainsi aux industriels de choisir librement les matériaux les mieux adaptés à leurs applications. L'approche innovante d'AON3D inclut Basis™, une plateforme logicielle basée sur l'apprentissage automatique qui offre une méthode plus prévisible et plus fiable pour la production de pièces par fabrication additive, tout en permettant aux fabricants d'utiliser une plus grande variété de polymères haute performance, grâce à leur approche de matériaux compatibles et largement disponibles. AON3D prévoit d'utiliser les fonds de cette levée de croissance pour accélérer le déploiement commercial et honorer le carnet de commandes bien rempli.

« Cycle Capital est ravi de soutenir AON3D, un leader en forte croissance dans la fabrication additive industrielle, dont la technologie propriétaire fait progresser l'impression 3D industrielle haute performance grâce à une intelligence artificielle optimisée. La combinaison unique de matériel et de logiciel d'AON3D élève la qualité de production, accélère la fabrication efficace et offre des résultats constants, de qualité industrielle, permettant aux acteurs des secteurs aérospatial, automobile et industriel de remplacer les métaux, d'accélérer le prototypage et de produire des pièces finales durables avec une plus grande efficacité »,

Andrée-Lise Méthot, fondatrice et associée directeure chez Cycle Capital.

« Desjardins Capital est fière de soutenir AON3D dans cette nouvelle étape de croissance. Leur technologie de fabrication additive -- ouverte, intelligente et accessible -- redéfinit les normes de l'impression 3D industrielle. En tirant parti de l'innovation, de l'intelligence artificielle et des sciences des matériaux, AON3D contribue à renforcer la compétitivité des entreprises manufacturières ici et à l'international. Cet investissement reflète notre engagement à soutenir les leaders québécois qui façonnent l'avenir de la fabrication avancée », Nathalie Bernard, cheffe de l'exploitation chez Desjardins Capital.

« Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires en capital-risque pour leur confiance et leur collaboration continue alors que nous entamons notre prochaine phase de croissance. AON3D élimine des obstacles clés à la mise à l'échelle et à l'adoption de la fabrication additive, permettant à ses clients de certifier des pièces plus rapidement, de produire en volume en toute confiance et de commercialiser de nouvelles applications plus tôt. » Randeep Singh, PDG et co-fondateur de AON3D.

À propos d'AON3D

Fondée en 2015, AON3D est une entreprise de fabrication additive basée à Montréal, soutenue par du capital-risque, spécialisée dans le matériel, les logiciels et les matériaux. Ses solutions favorisent l'innovation pour des centaines d'entreprises dans plus de 25 pays à travers le monde, allant de petites entreprises à des multinationales figurant au classement Fortune 500 ainsi qu'à des organismes gouvernementaux.

À propos de Cycle Capital

Fondée en 2009, Cycle Capital est une société de capital-risque qui gère une plateforme de sept fonds d'investissement en Amérique du Nord et en Europe. Cycle Capital déploie deux fonds de croissance : Fonds Cycle Capital V, dédié aux technologies DeepTech (microélectronique, photonique, internet des objets, digitalisation et efficacité énergétique), et le Fonds Circular Innovation, dédié à la circularité et aux nouveaux matériaux. Par l'intermédiaire de son Fonds Cycle H2O (WaterTech) et de son initiative Cycle Momentum, Cycle Capital soutient l'émergence de technologies innovantes au stade d'amorçage/démarrage au sein de l'écosystème.

À propos de Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le plus grand groupe financier coopératif en Amérique du Nord et le sixième au monde, avec des actifs de 511,9 milliards de dollars au 30 septembre 2025. Il a été nommé l'un des meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes et par Mediacorp. Il a également été reconnu comme l'une des meilleures banques au monde en 2025 par Forbes. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, Desjardins offre une gamme complète de produits et de services destinés aux particuliers et aux entreprises, grâce à son vaste réseau de distribution, à ses plateformes en ligne et à ses filiales partout au Canada. Classé parmi les banques les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins présente l'un des ratios de capital les plus élevés et l'une des meilleures cotes de crédit de l'industrie. En 2025, le Mouvement Desjardins célèbre son 125ᵉ anniversaire, marquant plus d'un siècle consacré à mettre ses ambitions et son expertise au service de ses membres et de ses clients.

