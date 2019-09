CyberPublicity se classe 56ème du palmarès des entreprises à la croissance la plus rapide au Canada selon Growth 500 2019!

"Dès les débuts de CyberPublicity, nous avons décidé de bâtir sur nos fondations avec une équipe de conseillers hors pair. Notre réputation sur le marché est le résultat de la personnalité de l'engagement, et de l'expertise exceptionnelle des hommes et des femmes qui composent notre équipe.

"CyberPublicity est fière d'être la seule agence spécialisée uniquement en solutions publicitaires sur le Web pour les PME à figurer sur le palmarès de Growth 500! Je veux remercier les clients qui nous font confiance, plus particulièrement ceux qui sont avec nous depuis le début à générer leurs succès jour après jour." -Benjamin Paradis, Fondateur

"En fondant CyberPublicity, nous avons vue une opportunité de revoir les modèles d'affaires traditionnels et de briser les conventions, accroître la productivité et optimiser l'expérience client faite au PME. Il y a 5 ans, le nombre d'employés de CyberPublicity se comptait sur une main. Ce classement vient démontrer que la créativité de notre équipe et les efforts déployés au cours des dernières années portent fruit. Aujourd'hui nous avons l'ambition d'être une 100ène d'employés au Québec à très court terme. " Kevin Perry, Fondateur

"CyberPublicity offre des stratégies jusque-là réservées aux très grandes entreprises. En les adaptant à la réalité de notre clientèle, nous avons pu offrir un vent de changement. Ce classement vient démontrer l'évolution de l'entreprise. Il a fallu du courage d'investir là où aucun compétiteur ne voyait de potentiel. Les efforts déployés au cours des dernières années portent fruit. C'est grâce à des partenaires tels que Google ainsi que nos employés dévoués à notre vision que nous avons pu y accéder." Yury Sapko, Directeur des Ventes

Ce prix figure parmis l'un des nombreuses reconnaissances que CyberPublicity cumule depuis les dernières années dont le Choix du Consommateur 2018-2019, Great Place To Work 2019 et Google Partner Premier.

"CyberPublicity a fondé son développement sur un principe fondamental : placer l'humain au cœur de sa stratégie. En plaçant les humains au coeur de l'innovation, leurs histoires servent d'introduction à la façon de bâtir une entreprise entrepreneuriale prospère aujourd'hui." Julio Gazanini, Partenaire D'affaires Ressources Humaines

Afin de soutenir cette ascension fulgurante, CyberPublicity continue sa croissance au Québec en agrandissant actuellement ses bureaux à Montréal et en ouvrant un bureau additionnel à Mirabel au début de l'année 2020. L'entreprise rayonne aussi de plus en plus à l'extérieur du Québec avec la signature d'importants partenariats à l'international avec des agences locales.

