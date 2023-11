CyberLogitec annonce le déploiement réussi d'OPUS D&D (Demurrage & Detention) au sein de Yusen Logistics

SÉOUL, Corée du Sud, le 6 nov. 2023 /CNW/ -- CyberLogitec, le principal fournisseur de technologies liées aux opérations des domaines maritimes, des ports et des terminaux et de la logistique et une filiale d'EUSU Holdings, a annoncé en novembre 2023 la mise en œuvre du service OPUS D&D (Demurrage & Detention) reposant sur le modèle de logiciel-service (SaaS) au sein de Yusen Logistics.

Yusen Logistics a lancé le service OPUS D&D principalement dans les régions du Royaume-Uni en avril 2022, étendant le service à 19 pays, dont les États-Unis, l'Europe et la Chine. De plus, l'entreprise a un plan d'expansion pour la région de l'Asie du Sud-Est. Le service OPUS D&D a été introduit conformément aux besoins des systèmes indépendants, et assure le suivi de la dernière date libre avant l'expiration du temps libre et la gestion des frais de surestaries et de détention des conteneurs.

OPUS D&D assure la gestion des frais de surestaries et de détention des conteneurs pour les fournisseurs de logistique de tierce partie. La plupart des fournisseurs de logistique de tierce partie (3PL) ont besoin d'aide pour gérer leurs coûts puisque les frais de surestaries et de détention sont calculés manuellement. La gestion systémique des frais de surestaries et de détention est complexe, car ceux-ci sont calculés selon l'information provenant des charges de structure complexes de chaque transporteur maritime, et en fonction de la région et des jours fériés. De plus, elle exige une gestion distincte des exceptions car, dans de nombreux cas, le temps libre est calculé en appliquant les modalités du contrat de transport de marchandises pour chaque navire d'expédition et expéditeur.

En collaboration avec Yusen Logistics, l'un des 20 principaux fournisseurs de logistique de tierce partie au monde, CyberLogitec a développé et lancé le service OPUS D&D ayant la capacité de communiquer avec le système logistique des fournisseurs de logistique de tierce partie en utilisant sa propre fonction de gestion des frais de surestaries et de détention, qui s'appuie sur plus de 20 ans de connaissances du secteur maritime en matière de transport de conteneurs. OPUS D&D fournit un suivi du temps libre des conteneurs qui communique avec l'ancien système d'exploitation du client, confirme à l'avance la date d'entrée en vigueur des frais, et assure le calcul et la vérification des frais de surestaries et de détention.

« OPUS D&D est une solution infonuagique indépendante stable, évolutive et efficace qui offre une interface conviviale par rapport à l'ancien système. Les frais de surestaries et de détention, associés à l'empilage de conteneurs dans le port et à l'interruption des activités portuaires, représentent un problème majeur pour les navires d'expédition et les 3PL. Nous prévoyons que de nombreuses entreprises de logistique, y compris Yusen Logistics, qui a mis en œuvre OPUS D&D avec succès, réduisent leurs coûts d'exploitation et assurent la gestion efficace de leurs frais de surestaries et de détention des conteneurs grâce à OPUS D&D », a déclaré Sung Jun Kim, vice-président de CyberLogitec.

À propos de CyberLogitec

CyberLogitec renforce l'autonomie de la chaîne d'approvisionnement mondiale grâce à des technologies novatrices qui s'attaquent aux défis opérationnels, améliorent la visibilité et répondent aux besoins de l'industrie. En tant que chef de file mondial de l'industrie maritime, portuaire et logistique, nous proposons des solutions flexibles de bout en bout et services de consultation favorisant l'adaptation rapide de l'industrie à l'évolution des besoins du marché.

Pour en savoir plus, visitez le www.cyberlogitec.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1396233/CyberLogitec_Logo_Logo.jpg

SOURCE CyberLogitec

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Ho-Kyung Nam, équipe du marketing mondial, CyberLogitec, courriel : [email protected]