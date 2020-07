TORONTO, 15 juillet 2020 /CNW/ - CyberClan, un chef de file mondial en matière de services de cybersécurité bout en bout, annonce aujourd'hui la nomination de Larry Whiteside Jr. à titre de chef de la technologie (CTO) à compter du 15 juin, et de John H. Frey au poste de directeur des alliances et des réseaux mondiaux à compter du 29 juin. Par ailleurs, CyberClan a presque doublé son équipe mondiale en aussi peu que quatre mois pour satisfaire à la demande de nouveaux clients.

Regroupant à l'origine une équipe d'intervention en cas d'incident de calibre supérieur que l'on appelait Network Test Labs, CyberClan est devenu l'un des principaux joueurs dans le secteur des fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP), offrant des services grandissants qui visent l'intervention en cas d'incident, la détection et l'intervention gérées, ainsi que les solutions et les examens de sécurité. Cumulant plus de 25 ans d'expérience en compilation et en exploitation de programmes de cybersécurité et ayant occupé des postes de haut dirigeant relatifs à la sécurité dans de nombreuses industries, Whiteside a joué un rôle prépondérant en aidant des entreprises à comprendre la cybersécurité et à la voir comme étant un composant hautement prioritaire de leurs activités commerciales. En tant que chef de la technologie, Whiteside dirigera les efforts visant à constituer une pile technologique supérieure.

« Nous nous attendons à ce que les connaissances approfondies de Larry sur le plan des technologies et de l'industrie de la sécurité soient d'une importance capitale pour notre capacité à innover et à émerger en tant que fournisseur de service SOC (security operations center) et fournisseur de services de sécurité gérés (MSSP) de premier rang au sein du marché », fait remarquer Richard D'Souza, chef de la direction et président de CyberClan.

M. Frey se joint à CyberClan avec plus de 25 ans d'expérience dans des fonctions de leadership auprès d'organismes mondiaux, dont des fournisseurs de solutions technologiques comme Price Waterhouse, E&Y, IBM, EMC et Veritas. Dans le cadre de ce nouveau mandat, Frey sera chargé d'établir des relations clés avec des partenaires de confiance pour élargir la portée commerciale de CyberClan. Des alliances partenaires porteront sur des experts sélectionnés des solutions verticales, des collaborateurs présents dans des marchés géociblés, et des collaborateurs essentiels propices à la technologie.

« Le talent exceptionnel de John pour établir des relations favorise la confiance tant dans les communautés du secteur commercial que dans celles du secteur public, mettant en valeur les technologies sous-jacentes pour veiller à ce que les solutions soient claires et assurent la création de valeur à titre de priorité absolue. Les partenaires et les alliances ouvrent des portes et font connaître notre valeur, multipliant ainsi la force de tous nos efforts », indique Mary Beth Borgwing, directrice de la stratégie à CyberClan.

La société a aussi augmenté ses effectifs en gestion de projets, ventes, marketing et expertise technique dans l'ensemble de ses services.

À propos de CyberClan

CyberClan est un organisme mondial qui intervient à toutes les étapes du processus de cybersécurité; notre défense consiste à prendre en charge de façon réactive les incidents indésirables pour atténuer les effets, et remédier aux causes profondes. Nous protégeons nos clients en évaluant les risques de manière proactive pour établir des stratégies et proposer des solutions. Nous aidons aussi à assurer l'avenir de notre clientèle en travaillant activement comme ressource de sécurité virtuelle et dédiée. À titre de spécialiste remarquable de l'intervention en cas d'incident, l'équipe de CyberClan [anciennement nommée Network Test Labs] offre des solutions et des services qui sont sans pareils sur le marché. CyberClan a fait ses débuts en première ligne, orientant ses clients dans les moments les plus complexes. Cette technologie et cette approche technique en expertise fondamentale des tâches les plus difficiles ont mené au développement d'un portefeuille complet de MSSP de premier rang. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec Erin Keating à l'adresse [email protected] ou consultez le www.cyberclan.com.

Personne-ressource :

Erin Keating

703-795-9477

[email protected]

SOURCE CyberClan

Liens connexes

https://www.cyberclan.com