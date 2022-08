La solution de gestion de la conformité de CyberCatch facilite la conformité et constitue un puissant outil d'atténuation des risques pour faciliter l'obtention d'une cyberassurance.

VANCOUVER, Colombie-Britannique et TORONTO, 10 août 2022 /CNW/ - CyberCatch a annoncé aujourd'hui conjointement avec Ridge Canada Cyber Solutions Inc. (« RCCS »), un partenariat stratégique qui permettra aux PMO canadiennes d'obtenir une cyberassurance de façon simple, mais intelligente. Il y a environ 1,2 million de PMO au Canada, et la majorité d'entre elles n'ont pas de cyberassurance à l'heure actuelle ou ont de la difficulté à renouveler leur assurance en raison du niveau accru de cyberrisques auquel elles font face dans le contexte actuel et de l'incidence du transfert des risques pour les fournisseurs d'assurance en raison du manque de contrôles requis.

Pour atténuer les cyberrisques , la norme CAN/CIOSC 104, Norme nationale du Canada relative aux contrôles de cybersécurité de base des PMO prescrit la mise en œuvre de jusqu'à 55 contrôles de cybersécurité. Elle a été publiée par le Conseil stratégique du DPI du Canada avec le soutien du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique (ISED) du Canada. Plus tôt cette année, le Conseil stratégique du DPI a choisi CyberCatch comme solution de gestion de la conformité, une solution SaaS de cybersécurité de pointe pour les PMO au Canada afin de se conformer rapidement et facilement à la norme CAN/CIOSC 104 et de se protéger contre les cybermenaces.

Grâce au partenariat avec RCCS, les PMO canadiennes recevront maintenant un rabais pour s'inscrire à la solution de gestion de la conformité et pourront facilement mettre en œuvre tous les contrôles de cybersécurité prescrits. La solution mettra ensuite automatiquement et continuellement à l'essai les contrôles de cybersécurité pour assurer la conformité et l'atténuation des cyberrisques continues. Cela favorisera l'atténuation adéquate des cyberrisques et permettra aux PMO d'obtenir une couverture de cyberassurance ou de renouveler leur couverture existante. En fait, l'un des contrôles de cybersécurité prescrits dans la norme CAN/CIOSC 104 consiste à obtenir et à maintenir une cyberassurance.

« Les PMO au Canada sont assurément vulnérables et le niveau de cyberrisques auquel elles font face augmente. Le rapport de CyberCatch sur les vulnérabilités des petites et moyennes entreprises (SMBVR), qui a analysé 12 050 PMO, a révélé que près de 8 PMO sur 10 au Canada présentent des vulnérabilités qui peuvent être facilement exploitées par des attaquants, a déclaré Sai Huda, fondateur, président et chef de la direction de CyberCatch. Les PMO disposent de ressources limitées et ne savent généralement pas quels contrôles de cybersécurité mettre en œuvre ou comment les mettre en œuvre afin d'être à l'abri des cybermenaces; la solution de gestion de la conformité est un guichet unique pour les PMO. Nous sommes ravis de nous associer à RCCS pour offrir un moyen simple, mais intelligent d'atténuer les cyberrisques, tant pour les PMO que pour l'assureur. »

« Ce partenariat nous permet d'aider nos courtiers partenaires avec des clients qui en sont encore aux phases d'évaluation et de contrôle du processus de gestion des risques de l'entreprise, a déclaré Greg Markell, chef de la direction, Ridge Canada. Nous savons que de nombreuses exigences en matière de souscription s'harmonisent avec la norme CAN/CIOSC 104. Le partenariat aidera de nombreuses organisations à commencer le processus. De plus, il fournira une solution à nos courtiers partenaires lorsque la réaction du marché indique que leurs clients ne sont pas prête pour le transfert des cyberrisques. Enfin, le partenariat aidera les clients existants qui cherchent à assurer leur protection. Nous sommes ravis de nous associer à CyberCatch et d'offrir une solution d'atténuation des cyberrisques abordable et efficace à prix réduit, qui appuie la conformité et l'harmonisation avec la norme nationale de cybersécurité du Canada. »

À propos de Ridge Canada Cyber Solutions Inc.

Ridge Canada Cyber Solutions Inc. (RCCS) est une entreprise chef de file de la Canadian Managing General Insurance Agency incorporée qui offre des produits d'assurance spécialisés aux agents et courtiers d'assurance du Canada. RCCS a été cofinancée par l'honorable Tom Ridge, ancien secrétaire à la Sécurité intérieure des États-Unis. Les activités de RCCS sont effectuées par l'entremise de courtiers d'assurance pour aider les acheteurs d'assurance à comprendre, à évaluer et à obtenir une assurance spécialisée comme la cyberassurance. Les organisations de tous types et de toutes tailles sont contraintes de gérer de nouveaux risques qui évoluent constamment et qui ne sont pas près de disparaître. Nous nous concentrons sur la gestion des risques spécialisés afin que nos clients et nos courtiers partenaires n'aient pas à faire face aux risques seuls. Nous nous spécialisons dans cette couverture d'assurance de niche afin de garantir votre protection dans le cas malheureux (mais pas rare) d'un sinistre ou d'un incident. Pour de plus amples renseignements, consultez le site internet .

À propos de CyberCatch

CyberCatch est une société unique de cybersécurité fonctionnant selon le SaaS; elle protège les petites et moyennes organisations (PMO) contre les cyberattaques en se concentrant sur la cause première pour laquelle les PMO sont victimes : les failles de sécurité. Elle propose une plateforme SaaS innovante basée sur le nuage, associée à une expertise approfondie en la matière, afin d'aider les PMO à mettre en œuvre le type et le nombre adéquats de contrôles de cybersécurité. La plateforme effectue ensuite des tests automatisés des contrôles selon trois dimensions : extérieur-intérieur, intérieur-extérieur et ingénierie sociale. Elle génère le score de cyberattaque pour mesurer en permanence les cyberrisques, détecte les failles de sécurité et guide la PMO pour les corriger rapidement, afin que les attaquants ne puissent pas exploiter les contrôles manquants ou défaillants pour s'introduire et voler des données ou infecter le système au moyen de logiciels rançonneurs. La proposition de valeur continue de CyberCatch : Tester. Corriger. Sécuriser. Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

Personne-ressource pour les médias

Pour CyberCatch

