CyberCatch publie un balado pédagogique révélant en 20 minutes comment détecter un incident et y réagir afin d'empêcher une cyberattaque de réussir

VANCOUVER, Colombie-Britannique et San Diego, 7 juillet 2023 /CNW/ - CyberCatch Holdings, Inc. (« CyberCatch » ou « l'entreprise ») ( TSXV: CYBE ), une entreprise de cybersécurité novatrice qui offre une solution de plateforme basée sur l'IA pour la conformité et l'atténuation des cyberrisques en continu, est heureuse d'annoncer qu'elle a publié un balado pédagogique explicatif unique destiné aux équipes de direction des organisations, afin qu'elles acquièrent rapidement des compétences en intervention en cas d'incident, ce qui est essentiel à l'atténuation des cyberrisques.

La question n'est pas de savoir SI, mais QUAND un cyberincident se produira dans une organisation. Un contrôle de cybersécurité critique est un plan et un système d'intervention en cas d'incident, qui permet de détecter et d'atténuer rapidement un incident afin d'empêcher qu'une cyberattaque soit réussie et cause des dommages importants.

Selon le rapport Cost of a Data Breach Report 2022 d'IBM, le coût moyen d'une attaque aux États-Unis est de 9,4 millions de dollars, tandis qu'au Canada, il est de 5,6 millions de dollars. Le temps moyen pour identifier et contenir une atteinte à la sécurité des données est de 277 jours; toutefois, les organisations qui ont contenu l'atteinte à la protection des données en moins de 200 jours ont réalisé des économies de 1,1 million de dollars comparativement à celles qui ont mis plus de 200 jours.

Malheureusement, la plupart des organisations n'ont pas de système efficace d'intervention en cas d'incident, comme cela a récemment été découvert dans les cas de cyberattaque. Le balado pédagogique de CyberCatch s'intitule « Incident Response: Secrets to Success Revealed by FBI and Top Cybersecurity Experts ».

Le balado explicatif de 20 minutes permet à l'équipe de direction de n'importe quelle organisation d'acquérir rapidement des compétences en intervention en cas d'incident. Un expert en cybersécurité du FBI et deux autres experts de l'industrie expliqueront comment mettre en œuvre un système d'intervention en cas d'incident très efficace dans une organisation, en se fondant sur les leçons tirées de cas récents de cyberattaques à grand déploiement, comme celles du groupe de cyberespionnage APT 40 et d'autres. Le balado est présenté par :

Sai Huda, spécialiste de la cybersécurité reconnu à l'échelle mondiale, auteur du livre à succès Next Level Cybersecurity , coauteur de la norme nationale de cybersécurité du Canada et fondateur et chef de la direction de CyberCatch

, coauteur de la norme nationale de cybersécurité du et fondateur et chef de la direction de CyberCatch Nicolas Arico , agent spécial en charge de la supervision, FBI, superviseur de l'escouade de cybersécurité nationale, chef de l'enquête du FBI sur le groupe de cyberespionnage APT 40

, agent spécial en charge de la supervision, FBI, superviseur de l'escouade de cybersécurité nationale, chef de l'enquête du FBI sur le groupe de cyberespionnage APT 40 Andy Kim, vice-président, chef de la sécurité de l'information de CyberCatch, l'un des chefs de file mondiaux en matière de sécurité de l'information, ancien chef de la sécurité de l'information d'Allstate, chef des conseils en cybersécurité de FIS, et chef de la cybersécurité de Citigroup.

Pour accéder au balado pédagogique gratuit, visitez : https://cybercatch.com/podcast .

À propos de CyberCatch

CyberCatch Holdings, Inc. (TSXV: CYBE) est une entreprise de cybersécurité qui offre une solution logicielle en tant que service (SaaS) brevetée et exclusive, basée sur l'intelligence artificielle (IA), qui assure la conformité continue et l'atténuation des cyberrisques d'organisations dans les segments critiques, afin de les protéger des cybermenaces. La plateforme CyberCatch se concentre sur la résolution de la cause profonde du succès des cyberattaques, à savoir les failles de sécurité découlant des lacunes en matière de contrôle. Elle permet d'abord de mettre en œuvre tous les contrôles obligatoires et nécessaires, puis teste automatiquement et en continu les contrôles à partir de trois dimensions (extérieur-intérieur, intérieur-extérieur et ingénierie sociale) pour trouver les lacunes en matière de contrôle afin de pouvoir les corriger rapidement pour assurer la conformité et rester à l'abri des attaquants. Pour en savoir plus, consultez : https://www.cybercatch.com .

