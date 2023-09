VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE et SAN DIEGO, 13 sept. 2023 /CNW/ - CyberCatch Holdings, Inc. (« CyberCatch » ou « l'entreprise ») (TSXV : CYBE), une entreprise de cybersécurité novatrice qui offre une solution de plateforme basée sur l'intelligence artificielle (« IA ») pour la conformité et l'atténuation des cyberrisques en continu, est heureuse d'annoncer le lancement de sa solution SEC Compliance Manager pour permettre de se conformer à la nouvelle règle de signalement des incidents de cybersécurité et de gestion des risques instaurée par la SEC.

Le risque en matière de cybersécurité est l'un des risques les plus importants auxquels sont confrontées presque toutes les entreprises, et la SEC a noté dans sa règle que cela prenait en moyenne :

42 jours pour découvrir les infractions

80 jours pour divulguer une violation après sa découverte

Et que le coût moyen d'une violation des données était de 9,44 millions USD

La nouvelle règle de la SEC concerne 8 474 entreprises et exige de leur part qu'elles déclarent et divulguent un incident de cybersécurité important dans un délai de quatre jours ouvrables, ainsi qu'elles divulguent leur approche en matière de gestion, de stratégie et de gouvernance du risque en matière de cybersécurité, y compris la manière dont le conseil d'administration surveille la gestion du risque en matière de cybersécurité.

La règle est entrée en vigueur le 5 septembre 2023. La déclaration des incidents de cybersécurité importants est obligatoire à compter du 18 décembre 2023, et la divulgation de la manière dont est géré le risque en matière de cybersécurité est obligatoire pour les entreprises dont l'exercice financier se termine le 15 décembre 2023 ou après cette date.

La solution SEC Compliance Manager de CyberCatch inclut les 25 contrôles de la règle afin d'atteindre la conformité, ainsi qu'un moteur de flux de travail automatisé d'évaluation de la cybersécurité servant à analyser les écarts, soutenant le référentiel de preuves de conformité pour chaque contrôle, permettant la création de tableaux et graphiques, et étant dotée d'un consultant en cybersécurité alimenté par l'IA qui prodigue des conseils, des idées et des directives afin d'atteindre la conformité rapidement et efficacement et de la maintenir.

« SEC Compliance Manager de CyberCatch est une solution unique qui constitue une première sur le marché. Aujourd'hui, des milliers d'entreprises peuvent atteindre et maintenir efficacement la conformité à la nouvelle réglementation sur la cybersécurité de la SEC. Les 25 contrôles qui sont nécessaires ne sont pas forcément évidents dans la règle, mais ils sont saisis et intégrés dans notre solution. De plus, le consultant en cybersécurité intégré alimenté par l'IA bénéficie de connaissances approfondies et uniques, et constitue une proposition de valeur multiplicatrice pour les clients », a déclaré Sai Huda, fondateur, président du CA et chef de la direction de CyberCatch.

La solution SEC Compliance Manager est offerte sous forme de logiciel en tant que service (SaaS), et les frais de SaaS annuels sont basés sur la taille de l'organisation. Pour en savoir plus, visitez : cybercatch.com/sec

À propos de CyberCatch

CyberCatch Holdings, Inc. (TSXV: CYBE) est une entreprise de cybersécurité qui offre une solution logicielle en tant que service (SaaS) brevetée et exclusive, basée sur l'intelligence artificielle (IA), qui assure la conformité continue et l'atténuation des cyberrisques d'organisations dans les segments critiques, afin de les protéger des cybermenaces. La plateforme CyberCatch se concentre sur la résolution de la cause profonde du succès des cyberattaques, à savoir les failles de sécurité découlant des lacunes en matière de contrôle. Elle permet d'abord de mettre en œuvre tous les contrôles obligatoires et nécessaires, puis teste automatiquement et en continu les contrôles à partir de trois dimensions (extérieur-intérieur, intérieur-extérieur et ingénierie sociale) pour trouver les lacunes en matière de contrôle afin de pouvoir les corriger rapidement pour assurer la conformité et rester à l'abri des attaquants. Pour en savoir plus, visitez le site : https://www.cybercatch.com

