L'analyse de CyberCatch de plus de 11 000 sites Web de la maternelle à la 12e année aux États-Unis a révélé que plus de 60 % sont vulnérables.

SAN DIEGO et RONKONKOMA, N.Y., 16 nov. 2022 /CNW/ - CyberCatch et Soter Technologies ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique pour fournir la solution de cybersécurité de CyberCatch aux écoles de la maternelle à la 12e année partout aux États-Unis.

Le rapport sur les vulnérabilités de la maternelle à la 12e année de CyberCatch, qui comprenait une analyse aléatoire de 11 118 sites Web d'écoles publiques dans les dix États les plus peuplés (la Californie, le Texas, la Floride, New York, la Pennsylvanie, l'Illinois, l'Ohio, la Géorgie, la Caroline du Nord et le Michigan), a découvert que plus de 60 % présentent des vulnérabilités que des attaquants peuvent facilement exploiter pour pénétrer les sites, installer des rançongiciels et voler des données :

Vulnérabilité Nombre d'écoles de la maternelle à la 12e année avec des vulnérabilités Pourcentage de vulnérabilité Mystification 7 513 68 % Falsification de requête intersites 6 296 57 % Détournement de clic 4 415 40 %

Dans l'État le plus peuplé, la Californie, CyberCatch a examiné 3 898 sites Web de districts scolaires, d'écoles publiques et d'écoles à charte et a également découvert d'importants degrés de vulnérabilité que des attaquants peuvent facilement exploiter :

Vulnérabilité Districts scolaires Écoles publiques Écoles à charte Mystification 62 % 64 % 60 % Falsification de requête intersites 58 % 79 % 56 % Détournement de clic 35 % 46 % 48 %

Le rapport de recherche de CyberCatch fait suite à l'adoption du projet de loi « Assembly Bill 2355 School Cybersecurity » en Californie le 23 septembre 2022, rendant obligatoire le signalement des cyberattaques subies par les districts scolaires, les écoles publiques et les écoles à charte.

« Les auteurs de menaces ciblent activement les établissements de la maternelle à la 12e année, comme en témoigne la récente attaque contre le district scolaire unifié de Los Angeles, le deuxième en importance aux États-Unis. À New York, le district scolaire d'Albany a aussi récemment subi une attaque, et plus de 25 attaques semblables contre des écoles ont été menées uniquement à Long Island plus tôt cette année. Les conclusions de CyberCatch devraient inciter toutes les écoles, de la maternelle à la 12e année, à améliorer la cybersécurité en Californie, à New York et dans le reste du pays », a déclaré Sai Huda, fondateur, président du conseil et chef de la direction de CyberCatch.

« Les cyberattaques contre les écoles primaires et secondaires sont de plus en plus nombreuses et doivent être traitées immédiatement. Le vol de données confidentielles et personnelles des élèves est particulièrement préoccupant, car il peut entraîner le vol d'identité et des préjudices à vie. C'est pourquoi la nouvelle loi californienne a été adoptée pour inciter les établissements de la maternelle à la 12e année à renforcer la cybersécurité et à signaler les cyberattaques pour atténuer la menace. L'établissement d'un partenariat avec Soter Technologies, un chef de file du marché des technologies des établissements primaires et secondaires, nous permettra d'assurer la cybersécurité dans les écoles et les districts des États-Unis qui ne sont actuellement pas prêts et qui sont vulnérables », a poursuivi M. Huda, expert mondialement reconnu en matière de risques et de cybersécurité et auteur du livre à succès Next Level Cybersecurity.

« Des milliers d'établissements de la maternelle à la 12e année font confiance à Soter Technologies pour offrir des solutions de sécurité afin de se protéger contre les menaces. Nous sommes impressionnés par l'approche abordable et très efficace de CyberCatch, qui propose une solution nécessaire à la cybersécurité. Grâce à notre partenariat, nous offrirons aux écoles un meilleur moyen de protéger les données des élèves et de respecter les nouveaux mandats juridiques », a déclaré Derek Peterson, fondateur et directeur général de Soter Technologies.

Pour télécharger un exemplaire du rapport de CyberCatch sur les vulnérabilités des établissements de la maternelle à la 12e année, veuillez consulter le site Web .

À propos de CyberCatch

CyberCatch est une société unique de cybersécurité offrant des logiciels sur demande (SaaS) qui protègent les petites et moyennes entreprises contre les cyberattaques en se concentrant sur la cause première pour laquelle elles sont victimes : les failles de sécurité. Elle propose une plateforme SaaS innovante basée sur le nuage, associée à une expertise approfondie en la matière, afin d'aider à mettre en œuvre le type et le nombre adéquats de contrôles de cybersécurité. La plateforme effectue ensuite des tests automatisés des contrôles selon trois dimensions : extérieur-intérieur, intérieur-extérieur et ingénierie sociale. Elle génère le score de cyberbraquage pour mesurer en permanence le cyberrisque, détecte les failles de sécurité et guide les entreprises pour les corriger rapidement, afin que les attaquants ne puissent pas exploiter les contrôles manquants ou défaillants pour s'introduire et voler des données ou infecter au rançongiciel. La proposition de valeur continue de CyberCatch : Tester. Corriger. Sécuriser. Pour en savoir plus, consultez : https://www.cybercatch.com .

À propos de Soter Technologies

Notre équipe chez Soter Technologies a fourni des centaines de solutions techniques pour une variété d'industries. Forts de décennies d'expérience et de dévouement à la conception de produits, nous proposons maintenant les produits de sûreté et de sécurité les plus complets sur le marché aux établissements de la maternelle à la 12e année. Notre souci des collectivités qui nous entourent est à la base de notre passion pour l'application de technologies de pointe afin d'améliorer et de sauver des vies. Le nom Soter s'inspire de la mythologie grecque, où Soter personnifie la sécurité, la délivrance et la préservation du danger. Grâce à une technologie sophistiquée de capteurs et de logiciels, Soter Technologies crée et propose des solutions innovantes pour l'intelligence environnementale et sociale, afin de rendre le monde plus sûr. Nos produits et services ont une incidence sur des milliers d'établissements de la maternelle à la 12e année et ont fait leurs preuves pour ce qui est d'identifier et d'éviter les menaces, notamment en sauvant la vie d'élèves qui envisageaient de se suicider. Pour en savoir plus, consultez : https://www.sotertechnologies.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1947202/CyberCatch_Logo.jpg

SOURCE CyberCatch

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Brian Jenkins, [email protected], 847 508-9897