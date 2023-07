VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE et SAN DIEGO, le 12 juill. 2023 /CNW/ -- CyberCatch Holdings, Inc. (« CyberCatch » ou « l'entreprise ») (TSXV: CYBE ), une entreprise de cybersécurité novatrice qui offre une solution de plateforme basée sur l'IA pour la conformité et l'atténuation des cyberrisques en continu et Proficio (« Proficio »), un chef de file mondial de la gestion de détection et de réponse (MDR), sont heureux d'annoncer un partenariat stratégique visant à commercialiser et offrir une solution combinée unique basée sur l'IA aux organisations du monde entier.

La solution logicielle en tant que service (SaaS) exclusive basée sur l'intelligence artificielle (IA) de CyberCatch est conçue pour aider les entreprises à mettre en œuvre tous les contrôles obligatoires et nécessaires, à détecter rapidement les défaillances des contrôles et à faciliter leur résolution, favorisant la conformité et l'atténuation des cyberrisques en continu.

Les services MDR de Proficio assurent une protection 24 heures sur 24, permettant ainsi aux organisations d'identifier de manière proactive les menaces et d'y répondre en temps réel. Grâce à un éventail de technologies de pointe et d'analytique avancé, la solution de Proficio offre une visibilité inégalée des activités du réseau, ce qui permet aux organisations de détecter et d'atténuer les menaces avant qu'elles ne causent des dommages importants.

La solution combinée de CyberCatch et de Proficio offre aux organisations du monde entier la capacité d'assurer une conformité continue tout en les protégeant contre les cybermenaces omniprésentes.

« Nous sommes ravis de l'énorme valeur que cette collaboration apportera à nos clients et à l'industrie de la cybersécurité dans son ensemble », a déclaré Brad Taylor, cofondateur et chef de la direction de Proficio. « Nous reconnaissons la nécessité croissante pour les organisations d'améliorer leurs pratiques de gestion des cyberrisques dans l'environnement numérique de plus en plus complexe d'aujourd'hui. Ce partenariat nous permet de mettre en synergie notre expertise et nos technologies de pointe afin d'offrir une protection complète et une tranquillité d'esprit aux entreprises exerçant leurs activités au sein du paysage numérique moderne. »

« La solution basée sur l'IA de conformité et d'atténuation des cyberrisques en continu de CyberCatch, combinée au service de pointe de Proficio en matière de cyberrisques, crée une solution complète d'atténuation des cyberrisques unique dans l'industrie. CyberCatch est ravi de s'associer à Proficio pour offrir aux entreprises du monde entier une longueur d'avance par rapport aux cybermenaces », a déclaré Sai Huda, fondateur, président du conseil et chef de la direction de CyberCatch.

Dans le cadre du partenariat, les deux entreprises feront la promotion de l'offre combinée auprès de leurs clients respectifs et potentiels et se démarqueront sur le marché grâce à la solution de bout en bout de conformité et d'atténuation des cyberrisques en continu.

À propos de Proficio

Fondé en 2010, Proficio est un fournisseur primé de services de gestion de détection et de réponse (MDR) qui aide à prévenir les atteintes à la cybersécurité en exécutant et en permettant des interventions en cas de cyberattaques, de compromissions et de violations des politiques. Reconnu dans le guide sur le marché pour les services MDR de Gartner chaque année depuis 2017, Proficio assure une surveillance et des alertes de sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, depuis ses centres mondiaux des opérations de sécurité de San Diego, Barcelone et Singapour. Pour en savoir plus, visitez le site : https://www.proficio.com.

À propos de CyberCatch

CyberCatch Holdings, Inc. (TSXV: CYBE) est une entreprise de cybersécurité qui offre une solution logicielle en tant que service (SaaS) brevetée et exclusive, basée sur l'intelligence artificielle (IA), qui assure la conformité continue et la mitigation des cyberrisques d'organisations dans les segments critiques, afin de les protéger des cybermenaces. La plateforme CyberCatch se concentre sur la résolution de la cause profonde du succès des cyberattaques, à savoir les failles de sécurité découlant des lacunes en matière de contrôle. Elle permet d'abord de mettre en œuvre tous les contrôles obligatoires et nécessaires, puis teste automatiquement et en continu les contrôles à partir de trois dimensions (extérieur-intérieur, intérieur-extérieur et ingénierie sociale) pour trouver les lacunes en matière de contrôle afin de pouvoir les corriger rapidement pour assurer la conformité et rester à l'abri des attaquants. Pour en savoir plus, visitez le site : https://www.cybercatch.com

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Pour en savoir plus : [email protected]

SOURCE CyberCatch