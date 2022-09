Les petites entreprises en Arizona peuvent maintenant s'abonner à la solution de cybersécurité de CyberCatch pour sécuriser rapidement et facilement leurs affaires numériques, tout en économisant

SAN DIEGO et PHOENIX, 22 septembre 2022 /CNW/ - CyberCatch a annoncé aujourd'hui, conjointement avec l' Arizona Small Business Association (ASBA), un partenariat stratégique visant à permettre aux petites entreprises de l'Arizona de mettre en œuvre rapidement et facilement les contrôles de cybersécurité nécessaires à leur réussite numérique.

Selon la U.S. Small Business Administration , il y a plus de 590 000 petites entreprises (celles qui comptent moins de 500 employés) en Arizona, et ces entreprises emploient près de 43,5 % de la main-d'œuvre privée de l'État.

« Les petites entreprises sont le moteur de la croissance de l'économie de l'Arizona, et ce partenariat est un outil précieux pour assurer leur succès à long terme, » a déclaré Debbie Hann, chef d'exploitation de l'ASBA.

« Nous sommes ravis de nous associer à CyberCatch pour aider les petites entreprises de l'Arizona à rester à l'avant-garde des cybermenaces, afin qu'elles puissent continuer de croître et de réussir sur le plan numérique. Presque toutes les petites entreprises sont numériques de nos jours et doivent demeurer proactives, a ajouté Mme Hann. L'ASBA est heureuse d'assumer un rôle de chef de file dans le cadre de ce programme et d'annoncer un nouvel avantage d'adhésion à l'ASBA sous la forme d'un abonnement à CyberCatch, à prix réduit. »

La solution de logiciel-service brevetée et novatrice de cybersécurité de CyberCatch est spécialement conçue pour les petites entreprises et permet la mise en œuvre rapide et facile de tous les contrôles nécessaires pour une cybersécurité continue. La solution teste automatiquement et continuellement les contrôles de cybersécurité afin de détecter des lacunes de sécurité et de les corriger rapidement, pour éviter que les attaquants puissent les exploiter et pour assurer une conformité continue tout en atténuant les cyberrisques.

« CyberCatch est un guichet unique pour les petites entreprises. Nous sommes honorés de travailler en partenariat avec l'ASBA. Nous félicitons l'ASBA pour sa clairvoyance et sa prévoyance à reconnaître le cyberrisque comme une menace importante pour les petites entreprises en Arizona, ainsi que pour s'être associés à nous pour concevoir une solution précieuse et opportune pour assurer le succès de leurs membres, qu'ils soient actuels ou potentiels, » a déclaré Sai Huda, fondateur, président et chef de la direction de CyberCatch.

« La cause fondamentale des vols de données et des rançongiciels dont les petites entreprises ne sont pas conscientes est l'absence de contrôles de cybersécurité ou leur inefficacité, a expliqué M. Huda. Les petites entreprises disposent de ressources limitées et ne savent généralement pas quels contrôles de cybersécurité mettre en œuvre ou comment les mettre en œuvre afin d'être à l'abri des cybermenaces, en plus de devoir maintenant se conformer à de nouvelles exigences comme zéro confiance. »

L'ASBA et CyberCatch visent à combler ces lacunes dans les connaissances des petites entreprises grâce à ce nouveau partenariat novateur. Cet avantage pour les membres permet aux petites entreprises de réaliser des économies immédiates et d'assurer une conformité et une sécurité numériques continues. Pour en savoir plus sur cet avantage, visitez le site Web .

À propos de l'Arizona Small Business Association

L'Arizona Small Business Association (ASBA) a été fondée en 1973 et sert de porte-parole collectif des petites entreprises en Arizona en favorisant un meilleur environnement dans lequel il est plus facile pour nous tous de faire des affaires. Aujourd'hui, l'ASBA se concentre sur la prestation de programmes d'éducation, de mentorat, de réseautage et de défense des intérêts à l'échelle de l'État, fournissant ainsi aux entrepreneurs novateurs les ressources nécessaires pour croître et évoluer dans un marché en constante évolution. Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

À propos de CyberCatch

CyberCatch est une société unique et brevetée de cybersécurité modèle SaaS (SaaS) qui protège les petites et moyennes entreprises (PME) contre les cyberattaques en se concentrant sur la cause première pour laquelle les PME sont victimes : les failles de sécurité. Elle propose une plateforme SaaS innovante basée sur le nuage, associée à une expertise approfondie en la matière, afin d'aider les PME à mettre en œuvre le type et le nombre adéquats de contrôles de cybersécurité. La plateforme effectue ensuite des tests automatisés des contrôles selon trois dimensions : extérieur-intérieur, intérieur-extérieur et ingénierie sociale. Elle génère le score de cyberbraquage pour mesurer en permanence le cyberrisque, détecte les failles de sécurité et guide les PME pour les corriger rapidement, afin que les attaquants ne puissent pas exploiter les contrôles manquants ou défaillants pour s'introduire et voler des données ou infecter des rançongiciels. La proposition de valeur continue de CyberCatch : Tester. Corriger. Sécuriser. Pour en savoir plus, consultez notre site Web .

