VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE et SAN DIEGO, 28 septembre 2023 /CNW/ - CyberCatch Holdings, Inc. (« CyberCatch » ou « l'entreprise ») (TSXV : CYBE), entreprise de cybersécurité novatrice qui offre une solution de plateforme basée sur l'intelligence artificielle (« IA ») pour la conformité et l'atténuation des cyberrisques en continu, est heureuse d'annoncer son partenariat stratégique avec IdeaHub Solutions, une entreprise de transformation numérique de premier plan dans la région de l'Asie-Pacifique.

Dans le cadre de ce partenariat, IdeaHub Solutions s'engage à investir 300 000 dollars US dans la commercialisation de solutions de CyberCatch dans la région de l'Asie-Pacifique, en particulier aux Philippines, en Indonésie, en Malaisie, à Singapour et en Thaïlande, et à obtenir 20 000 clients au cours des deux prochaines années.

La région de l'Asie-Pacifique connaît une augmentation importante des attaques d'exfiltration de données et de rançongiciels de la part d'États-nations adversaires et de groupes criminels.

Selon le rapport State of Incident Response de Kroll pour l'Asie-Pacifique, 59 % des répondants ont été victimes d'un cyberincident, et 32 % ont subi de multiples incidents.

« CyberCatch a mis au point un ensemble de solutions hautement efficaces, et IdeaHub Solutions est ravie d'investir 300 000 $ US dans la mise en marché de solutions novatrices dans la région de l'Asie-Pacifique. Nous espérons obtenir 20 000 clients pour CyberCatch au cours des deux prochaines années. Il s'agit d'une solution incontournable, et le moment est idéal pour le marché de l'Asie-Pacifique », a déclaré Chito Lucero, fondateur et chef de la direction, IdeaHub Solutions.

« CyberCatch est ravie de s'associer à IdeaHub Solutions pour fournir aux clients de l'Asie-Pacifique notre ensemble unique de solutions alimentées par l'IA de conformité et d'atténuation des cyberrisques en continu. Aujourd'hui, des milliers d'entreprises de la région peuvent mettre en œuvre de façon efficace et efficiente les contrôles de cybersécurité nécessaires pour assurer leur sécurité », a déclaré Sai Huda, fondateur, président du conseil et chef de la direction de CyberCatch.

À propos d'IdeaHub Solutions

IdeaHub Solutions est une entreprise de transformation numérique de premier plan établie aux États-Unis et aux Philippines, au service de la région de l'Asie-Pacifique. L'entreprise offre des services gérés par les TI, des services de développement technologique et des services administratifs d'impartition comprenant des filiales qui se concentrent sur les services gérés par les TI, le développement technologique, la transformation numérique, les services pour les événements virtuels, le marketing dans les médias sociaux et les services de référencement, et l'impartition du personnel. Pour en savoir plus, visitez le site : https://ideahubsolutionsinc.com

À propos de CyberCatch

CyberCatch Holdings, Inc. (TSXV: CYBE) est une entreprise de cybersécurité qui offre une solution logicielle en tant que service (SaaS) brevetée et exclusive, basée sur l'IA, qui assure la conformité continue et l'atténuation des cyberrisques d'organisations dans les segments critiques, afin de les protéger des cybermenaces. La plateforme CyberCatch se concentre sur la résolution de la cause profonde du succès des cyberattaques, à savoir les failles de sécurité découlant des lacunes en matière de contrôle. Elle permet d'abord de mettre en œuvre tous les contrôles obligatoires et nécessaires, puis teste automatiquement et en continu les contrôles à partir de trois dimensions (extérieur-intérieur, intérieur-extérieur et ingénierie sociale) pour trouver les lacunes en matière de contrôle afin de pouvoir les corriger rapidement pour assurer la conformité et rester à l'abri des attaquants. Pour en savoir plus, visitez le site : https://www.cybercatch.com

