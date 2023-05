VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE et SAN DIEGO, 30 mai 2023 /CNW/ - CyberCatch Holdings, Inc. (« CyberCatch » ou « l'entreprise ») (TSXV: CYBE), une entreprise de cybersécurité novatrice qui offre une solution de plateforme basée sur l'IA pour la conformité et l'atténuation des cyberrisques en continu, est heureuse d'annoncer un partenariat de ventes et de distribution avec Lanetco, un fournisseur de services gérés de premier plan au Canada.

Lanetco se spécialise dans les services aux petites et moyennes entreprises, aux organismes sans but lucratif et aux associations professionnelles et offre une gamme complète de services de TI en tant que fournisseur de services gérés.

Lanetco a d'abord choisi de faire appel à CyberCatch afin d'assurer le respect intégral de la norme nationale de cybersécurité du Canada et d'atténuer les cyberrisques de façon continue. L'entreprise a ensuite décidé de présenter la solution basée sur l'IA de CyberCatch à ses clients et clients potentiels et d'en faire la distribution auprès de ceux-ci.

« Lorsque combinée aux officiers principaux spécialistes de la sécurité de l'information virtuelle, la solution de CyberCatch dotée d'une fonction d'activation de l'IA favorise l'atténuation efficace, proactive et continue des cyberrisques. Nous avons constaté le besoin, non seulement pour Lanetco, mais aussi pour nos clients actuels et potentiels de passer à l'étape suivante de la gestion des cyberrisques, et nous sommes impatients de distribuer la solution incontournable CyberCatch », a déclaré Jaime Smith, président de Lanetco.

« CyberCatch est ravi de s'associer à Lanetco, un fournisseur de services gérés de premier plan au Canada, qui dessert les segments critiques les plus vulnérables. Notre solution globale basée sur l'IA aidera les cients actuels et clients potentiels de Lanetco à demeurer conformes de façon continue, et aussi à conserver une longueur d'avance sur les cybermenaces qui augmentent rapidement », a déclaré Sai Huda, fondateur, président et chef de la direction de CyberCatch.

À propos de CyberCatch

CyberCatch Holdings, Inc. (TSXV: CYBE) est une entreprise de cybersécurité qui offre une solution logicielle en tant que service (SaaS) brevetée et exclusive, basée sur l'intelligence artificielle (IA), qui assure la conformité continue et la mitigation des cyberrisques d'organisations dans les segments critiques, afin de les protéger des cybermenaces. La plateforme CyberCatch se concentre sur la résolution de la cause profonde du succès des cyberattaques, à savoir les failles de sécurité découlant des lacunes en matière de contrôle. Elle permet d'abord de mettre en œuvre tous les contrôles obligatoires et nécessaires, puis teste automatiquement et en continu les contrôles à partir de trois dimensions (extérieur-intérieur, intérieur-extérieur et ingénierie sociale) pour trouver les lacunes en matière de contrôle afin de pouvoir les corriger rapidement pour assurer la conformité et rester à l'abri des attaquants. Pour en savoir plus, consultez : https://www.cybercatch.com

