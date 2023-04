VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE et SAN DIEGO, le 27 avril 2023 /CNW/ -- CyberCatch Holdings, Inc. (« CyberCatch » ou « l'entreprise ») ( TSXV: CYBE ), une entreprise de cybersécurité novatrice qui offre une solution de plateforme basée sur l'IA pour la conformité et l'atténuation des cyberrisques en continu, est heureuse d'annoncer un partenariat avec le magazine Canadian SME.

Le magazine Canadian SME est la principale publication destinée aux petites et moyennes entreprises (PME) au Canada. Dans le cadre de ce partenariat, le magazine Canadian SME fera la promotion de la solution SaaS (Software-as-a-Service) de CyberCatch auprès des 30 000 PME qui y sont abonnées et du reste des 1,2 million de PME au Canada.

« CyberCatch est ravi de s'associer au magazine Canadian SME, la principale source d'information pour les PME au pays. Les PME canadiennes représentent une cible de choix pour les cyberattaquants et doivent atténuer les cyberrisques en se conformant à la norme nationale en matière de cybersécurité du Canada », a déclaré Sai Huda, fondateur et chef de la direction de CyberCatch.

M. Huda est un expert mondialement reconnu en matière de cybersécurité et l'auteur du livre à succès Next Level Cybersecurity. Il est coauteur de la norme nationale en matière de cybersécurité du Canada pour les petites et moyennes entreprises. La solution basée sur l'IA de CyberCatch permet, de façon unique, de s'assurer que tous les contrôles de cybersécurité requis sont mis en œuvre, puis elle teste automatiquement et continuellement ces défenses et guide les petites ou moyennes entreprises dans la correction des lacunes afin d'empêcher les attaquants de les exploiter et d'assurer la conformité de l'entreprise de façon continue.

« Le magazine Canadian SME est heureux de s'associer à CyberCatch. Les PME disposent de ressources limitées et n'ont pas suffisamment de connaissances en cybersécurité. CyberCatch permet non seulement une évaluation des menaces et une mise en œuvre rapide et précise des contrôles et la conformité à la norme nationale sur la cybersecité du Canada, mais offre aussi des tests automatisés et continus des contrôles à partir de trois dimensions (extérieur-intérieur, intérieur-extérieur et ingénierie sociale) pour la conformité et l'atténuation des cyberrisques en continu », a déclaré SK Uddin, éditeur du magazine Canadian SME.

Selon une analyse CyberCatch en 2022 portant sur près de 20 000 PME en Amérique du Nord possédant des biens de TI exposés à Internet, comme des sites Web, 77 % des PME canadiennes ont des vulnérabilités qui pourraient facilement être exploitées par les cybercriminels.

Selon le Rapport 2022 sur le coût d'une violation de données de IBM, le coût moyen d'une violation de données au Canada s'élève à 5,6 millions de dollars.

Pour en savoir plus sur le partenariat et voir une démonstration de la solution Gestionnaire de conformitéde CyberCatch, consultez : https://cybercatch.com/canadiansme .

À propos de CyberCatch

CyberCatch Holdings, Inc. (TSXV: CYBE) est une entreprise de cybersécurité qui offre une solution logicielle en tant que service (SaaS) brevetée et exclusive, basée sur l'intelligence artificielle (IA), qui assure la conformité continue et la mitigation des cyberrisques d'organisations dans les segments critiques, afin de les protéger des cybermenaces. La plateforme CyberCatch se concentre sur la résolution de la cause profonde du succès des cyberattaques, à savoir les failles de sécurité découlant des lacunes en matière de contrôle. Elle permet d'abord de mettre en œuvre tous les contrôles obligatoires et nécessaires, puis teste automatiquement et en continu les contrôles à partir de trois dimensions (extérieur-intérieur, intérieur-extérieur et ingénierie sociale) pour trouver les lacunes en matière de contrôle afin de pouvoir les corriger rapidement pour assurer la conformité et rester à l'abri des attaquants. Pour en savoir plus, consultez : https://www.cybercatch.com .

