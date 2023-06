VANCOUVER, COLOMBIE-BRITANNIQUE et SAN DIEGO, 22 juin 2023 /CNW/ - CyberCatch Holdings, Inc. (« CyberCatch » ou « l'entreprise ») (TSXV: CYBE), une entreprise de cybersécurité novatrice qui offre une solution de plateforme basée sur l'IA pour la conformité et l'atténuation des cyberrisques en continu, a le plaisir d'annoncer que la Mushkegowuk Development Corporation, associé commandité du Mushkegowuk Region Economic Development Limited Partnership in Canada, a souscrit aux services de l'entreprise en tant que nouveau client et partenaire.

Mushkegowuk Development Corporation (MDC) développe, possède et exploite d'importantes entreprises régionales qui profitent à la Nation Mushkegowuk et aux collectivités de la région de Mushkegowuk au Canada en générant des revenus et en créant des emplois dans le respect de l'environnement et des valeurs et principes culturels traditionnels des communautés. MDC est une initiative économique régionale des Premières Nations qui sont membres des Nations des Cris de Chapleau, de Fort Albany et de Kashechewan, des Cris de Missanabie, de la Nation Taykwa Tagamou et du Mushkegowuk Council.

MDC a choisi de faire appel à CyberCatch à titre de mesure proactive pour améliorer la gestion des cyberrisques de l'organisation et assurer le respect intégral de la norme nationale de cybersécurité du Canada (CAN/CIOSC 104). L'organisme s'associe également à CyberCatch pour stimuler le développement commercial et économique dans les collectivités de la région de Mushkegowuk au Canada.

« Nous sommes ravis que CyberCatch aide MDC à atténuer efficacement les cyberrisques grâce à sa solution basée sur l'IA pour la conformité et l'atténuation des cyberrisques en continu. MDC est essentielle pour les Nations de la région de Mushkegowuk et nous devions rester proactifs face à l'augmentation des cybermenaces. En plus d'atténuer les cyberrisques pour MDC, Nous travaillons également en partenariat avec CyberCatch pour faire de même pour d'autres entreprises et organismes de la région de Mushkegowuk et nous utilisons l'expertise de CyberCatch pour créer des programmes de formation en cybersécurité menant à de nouveaux parcours professionnels et nouveaux emplois dans les collectivités des Premières Nations. Nous sommes extrêmement heureux d'avoir choisi CyberCatch », a déclaré Albalina Metatawabin, cheffe de la direction de MDC.

« CyberCatch est honorée d'avoir été choisie par MDC comme partenaire de cybersécurité à long terme pour offrir de la valeur de multiples façons. MDC illustre non seulement comment CyberCatch offre non seulement une valeur énorme à nos clients les plus vulnérables, mais aussi comment nous pouvons faire passer leur gestion des cyberrisques à un niveau supérieur grâce à notre solution complète d'intelligence artificielle pour atténuer les cyberrisques de façon continue. Cela montre également notre capacité à travailler en collaboration pour fournir la proposition de valeur unique de CyberCatch aux clients de nos clients. Le fait d'avoir la possibilité de servir non seulement MDC, mais tout le territoire et de les aider non à seulement à renforcer leur niveau de sécurité, mais aussi à devenir plus prospères et dynamiques sur le plan économique nous inspire vraiment à continuer à dépasser largement notre mandat et à sortir sans cesse des sentiers battus, a déclaré Sai Huda, fondateur, président et chef de la direction de CyberCatch.

À propos de CyberCatch

CyberCatch Holdings, Inc. (TSXV: CYBE) est une entreprise de cybersécurité qui offre une solution logicielle en tant que service (SaaS) brevetée et exclusive, basée sur l'intelligence artificielle (IA), qui assure la conformité continue et l'atténuation des cyberrisques d'organisations dans les segments critiques, afin de les protéger des cybermenaces. La plateforme CyberCatch se concentre sur la résolution de la cause profonde du succès des cyberattaques, à savoir les failles de sécurité découlant des lacunes en matière de contrôle. Elle permet d'abord de mettre en œuvre tous les contrôles obligatoires et nécessaires, puis teste automatiquement et en continu les contrôles à partir de trois dimensions (extérieur-intérieur, intérieur-extérieur et ingénierie sociale) pour trouver les lacunes en matière de contrôle afin de pouvoir les corriger rapidement pour assurer la conformité et rester à l'abri des attaquants. Pour en savoir plus, visitez le site : https://www.cybercatch.com

