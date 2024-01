CyberCap se déploie à l'échelle provinciale soutenu par le ministère de l'Éducation

MONTRÉAL, le 26 janv. 2024 /CNW/ - CyberCap, précurseur en matière de persévérance scolaire par la voie du numérique, exprime sa profonde reconnaissance au ministère de l'Éducation et plus particulièrement à monsieur le ministre Bernard Drainville. L'investissement majeur de 500 000 $ dans son programme RELÈVE NUMÉRIQUE permettra un déploiement dans plus de 6 régions du Québec d'ici fin 2024 et ultimement, un déploiement à l'échelle de la province.

« Merci au ministère de l'Éducation d'appuyer la relève et les enseignant.es dans la préparation des jeunes face aux opportunités et enjeux associés aux nouvelles technologies du numérique. Le programme RELÈVE NUMÉRIQUE a fait ses preuves depuis maintenant 2018 en rejoignant plus de 40 000 jeunes. En soutien aux élèves et aux enseignant.es dans l'intégration du numérique, nous nous faisons un devoir de contribuer de façon innovante à l'éducation des jeunes de 12 à 17 ans. C'est aussi dans cet esprit que nous déployons beaucoup d'efforts et de créativité pour sensibiliser les élèves du secondaire aux enjeux de cybersécurité et de comportements en ligne dans un monde où la technologie fait partie intégrante de nos vies avec l'objectif de former des citoyen.nes compétent.es et responsables à l'ère du numérique. » Marie-Astrid Dubant, Directrice générale de CyberCap

« Le numérique fait partie intégrante de notre quotidien. L'utiliser comme source de motivation est une bonne façon de soutenir la réussite éducative des jeunes. Je tiens à saluer le travail de Cybercap, qui encourage la persévérance scolaire de milliers d'élèves en les mettant en contact avec le numérique. Vous contribuez vraiment à changer les choses. Merci de votre implication! » M. Bernard Drainville, ministre de l'Éducation.

François Sansregret, président du conseil d'administration de CyberCap, mentionne : « En collaboration avec les enseignant.es, les directions d'écoles secondaires et le ministère de l'Éducation nous sommes fier.ères et confiant.es de stimuler une relève numérique qualifiée, accroître le taux de diplomation et par le fait même, soutenir le développement économique et social du Québec. »

Avec cet appui financier du ministère de l'Éducation, CyberCap prévoit rejoindre davantage d'élèves et d'enseignant.es dans les régions de la Capitale-Nationale, des Laurentides, de Laval, de la Montérégie et de Montréal, et ce dès 2024.

CyberCap invite par ailleurs les écoles secondaires publiques des régions du Centre-du-Québec, de Chaudière-Appalaches et de l'Estrie à faire connaître leur intérêt pour à une participation au programme RELÈVE NUMÉRIQUE durant l'année scolaire 2023-2024.

À propos de CyberCap

Premier incubateur numérique au Québec, CyberCap œuvre pour la persévérance scolaire et le raccrochage par des activités de prévention et d'accompagnement afin d'aider les jeunes à trouver leur place dans la société.

Depuis 23 ans, ce sont plus de 45 000 jeunes qui ont profité des occasions offertes par CyberCap en exploration professionnelle et en sensibilisation à la citoyenneté à l'ère du numérique pour améliorer leur situation personnelle, sociale, scolaire et professionnelle.

Les actions de CyberCap sont rendues possibles grâce au soutien financier des partenaires suivants : Services Québec -- Direction régionale de Montréal , Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie la Ville de Montréal , Cybereco , Pôle-Québec , Fondation RBC , Rogers Communications , Garaga et Mon Avenir TI .

SOURCE CyberCap

Renseignements: Noémie Deber-Filioux, Directrice des communications et de la philanthropie, CyberCap, 418-271-9309 | [email protected]