MONTRÉAL, le 12 févr. 2024 /CNW/ - www.cyber101.com est une nouvelle plateforme lancée par deux entrepreneurs québécois combinant leurs expertises respectives en cybersécurité et en vidéo d'animation.

Ce site pédagogique propose un processus de certification bref et engageant afin de sensibiliser les employés sur les enjeux de la cybersécurité en moins d'une heure.

Incidents de cybersécurité en hausse au Canada

Selon Statistiques Canada, la proportion de Canadiens victimes d'incidents de cybersécurité est passée de 58 % en 2020 à 70 % en 2022. Les incidents les plus souvent déclarés étaient la réception de pourriels non sollicités et la réception de contenu frauduleux.

Ceci rend la mission de Cyber101 plus pertinente que jamais. Selon Guillaume Bélanger « notre plateforme offre les outils essentiels pour rester à l'affut des menaces dans un environnement de plus en plus hostile. »

« Quand j'enseigne à l'institut des cadres de l'Université McGill, la cybersécurité est un enjeu qui ressort systématiquement », souligne Benjamin Beauregard, co-fondateur de Cyber101. « Guillaume et moi avons créé cette plateforme parce que nous croyons que l'éducation est la clé pour contrer efficacement les cybermenaces. »

Une formation gratuite pour une cybersécurité renforcée

Cyber101 offre aux entreprises une occasion unique d'éduquer leurs employés sur les meilleures pratiques en matière de cybersécurité, sans aucuns frais. Les entreprises et les particuliers peuvent immédiatement améliorer leur situation en matière de cybersécurité en moins d'une heure.

Avantages pour les organisations

Réduire les risques de fraude, de brèches de données et de disruptions

Satisfaire les exigences des assureurs et des lois de protection des renseignements personnels

Améliorer les compétences technologiques des employés

Démontrer un engagement sérieux envers la cybersécurité auprès des clients et employés

À propos de Cyber101

Cyber101.com est l'œuvre de Guillaume Bélanger et Benjamin Beauregard, des amis d'enfance et entrepreneurs. Guillaume, président d'une société de services informatiques, a décelé une absence cruciale de contenu francophone en cybersécurité pour les PME. Il s'est donc associé à Benjamin, dirigeant d'une agence de production vidéo et pédagogue aguerri, afin de combiner leurs forces.

La plateforme Cyber101 vise à rendre la formation en cybersécurité accessible au plus grand nombre de personnes afin de protéger les organisations et particuliers à travers le Québec et ailleurs.

