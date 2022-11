CWB consolide sa présence dans le marché canadien des services-conseils en gestion privée de patrimoine grâce à CWB Gestion de patrimoine

CWB Gestion de patrimoine regroupe ses cinq entreprises

de services de gestion de patrimoine sous une nouvelle identité nationale

EDMONTON, AB, le 1er nov. 2022 /CNW/ - Fort des 40 ans d'expérience de la Banque canadienne de l'Ouest en matière de solutions bancaires personnalisées pour les propriétaires d'entreprise canadiens et leurs familles, CWB Groupe financier (CWB) est fier d'annoncer le lancement de CWB Gestion de patrimoine, sa nouvelle marque nationale de services-conseils en gestion privée de patrimoine. Cette décision permet de mieux intégrer sous une seule marque les activités de gestion de patrimoine acquises par CWB et de positionner CWB Gestion de patrimoine pour qu'elle puisse offrir aux Canadiens une expérience client totalement différente en matière de services-conseils en gestion privée de patrimoine.

Ainsi, les cinq entreprises de services de gestion de patrimoine - CWB Gestion de patrimoine (Adroit Investment Management lors de son acquisition), Conseillers T.E., Doherty & Bryant Financial Strategists et Leon Frazer & Associés - seront désormais regroupées sous l'appellation CWB Gestion de patrimoine. La société de Calgary CWB McLean & Partners, qui offre des services de gestion de placements spécialisés et qui est réglementée par l'OCRCVM, demeurera pour sa part distincte et exercera ses activités sous le nom de CWB Partenaires en gestion de patrimoine.

« Nos équipes ont travaillé en étroite collaboration pour transformer les entreprises que nous avons acquises au cours des deux dernières années. Le regroupement de notre offre sous une seule marque nous permet de tirer parti des forces uniques que chaque entreprise apporte à CWB Gestion de patrimoine, avance Matt Evans, président et chef de la direction de CWB Gestion de patrimoine. En réunissant ces entreprises, nous voulions créer une société de gestion privée de patrimoine fidèle à l'héritage de chacune, qui reflète les valeurs de CWB, qui sont axées sur l'établissement de relations de confiance. En mariant notre approche hautement personnalisée à une expertise technique approfondie en matière de planification financière intergénérationnelle et à des décennies d'expérience en gestion de placements, nous sommes fiers de proposer une nouvelle offre dans le secteur canadien de la gestion de patrimoine. »

Le lancement de CWB Gestion de patrimoine s'inscrit également dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance de CWB en matière de services complets fortement différenciés. Les forces combinées de CWB en matière de services bancaires commerciaux, de services bancaires personnels et de gestion de patrimoine procurent une expérience personnalisée qui répond de manière unique aux besoins financiers complexes des entrepreneurs prospères et de leurs familles, des cadres et des employés des entreprises clientes de CWB.

« CWB a été fondé par des entrepreneurs qui s'étaient donnés pour mission d'offrir une expérience plus personnelle aux clients négligés par les grandes banques canadiennes. Les fondateurs des cinq entreprises acquises ont fait œuvre de pionniers en appliquant les concepts de santé financière au moyen d'une planification exhaustive et d'une gestion professionnelle des placements. CWB Gestion de patrimoine représente l'engagement de CWB à perpétuer l'héritage des services professionnels hautement personnalisés au cœur de notre organisation de gestion de patrimoine et à répondre aux besoins en constante évolution de nos clients et de leurs familles », conclut Matt Evans.

À propos de CWB Gestion de patrimoine

CWB Gestion de patrimoine est un membre de CWB Groupe financier, une société de services financiers diversifiés qui offre des services spécialisés dans les domaines des services bancaires aux entreprises et aux particuliers, de la gestion de patrimoine et des services fiduciaires partout au Canada. Au service de familles fortunées aux besoins financiers complexes, CWB Gestion de patrimoine préconise une approche entièrement intégrée en matière de gestion privée de patrimoine et elle propose des stratégies personnalisées conçues par des équipes de professionnels chevronnés qui répondent aux objectifs uniques de ses clients.

