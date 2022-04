Neolith, pionnier de la création de la pierre frittée et leader mondial avec une présence commerciale dans plus de 100 pays, est à la tête de la transformation du secteur des revêtements en proposant des solutions innovantes et durables qui allient design et fonctionnalité pour un large éventail d'applications : des cuisines, salles de bains et meubles grand design aux façades et revêtements pour l'architecture la plus novatrice.

Le bilan remarquable de Neolith en termes de croissance organique et de rentabilité au cours des dernières années, ainsi que son positionnement unique, ont constitué un élément clé pour cette opération. Selon Jose Luis Ramón, CEO de Neolith Group, « accueillir CVC dans le grand projet Neolith est un privilège, et cela marquera assurément un nouveau tournant dans l'histoire du groupe, qui accélérera nos ambitieux objectifs stratégiques. La grande expérience de CVC et sa présence mondiale nous aideront à déployer notre énorme potentiel ». Il a ajouté : « nous tenons à remercier Investindustrial et la famille Esteve de leur confiance et de leur soutien sans faille pour faire de Neolith une plateforme unique qui nous a permis de développer notre activité à un rythme soutenu, grâce à un engagement ferme reposant sur l'innovation, la marque, la durabilité et une collaboration étroite et ouverte ».

Javier de Jaime, Managing Partner de CVC, a déclaré de son côté : « nous sommes ravis d'avoir finalisé cet investissement dans Neolith, pour poursuivre ensemble le leadership du secteur et mettre en œuvre la prochaine phase de l'investissement qui permettra à l'entreprise de continuer à intensifier son expansion internationale et à décupler sa croissance grâce à la proposition de valeur et au positionnement uniques qu'elle possède sur le marché » ; et de poursuivre : « nous investissons dans des entreprises leaders dans leurs secteurs respectifs et qui possèdent une grande trajectoire. Neolith incarne ce que nous recherchons dans tout investissement : un marché mondial en expansion, un modèle d'entreprise unique et une équipe multidisciplinaire, hautement qualifiée, motivée et internationale. Notre objectif est de multiplier la valeur à long terme et d'aider l'entreprise à déployer tout son potentiel, en assurant une croissance durable et en misant sur la technologie, la recherche et le développement de matériaux avancés, le design et la marque ».

Représentant les investisseurs actuels, Andrea C. Bonomi, président de l'Industrial Advisory Board d'Investindustrial, devenu actionnaire en 2019 par le biais d'une acquisition majoritaire, a déclaré : « nous avons identifié le secteur de la Pierre Frittée comme étant la niche à plus forte croissance parmi les solutions de surfaces design haut de gamme, en raison de la supériorité technique et de la durabilité du produit. Neolith est un leader mondial du secteur, qui s'appuie sur une forte culture de la qualité et de la RDI instaurée par la famille Esteve, fondatrice de l'entreprise, et perpétuée par l'excellente équipe de direction actuelle ».

À propos de Neolith

Créée en 2009, Neolith est la marque leader sur le marché mondial de la Pierre Frittée.

Surface architecturale révolutionnaire et innovante dotée de caractéristiques techniques supérieures, elle est fabriquée à partir de matières premières 100 % naturelles.

Conçue et fabriquée pour répondre aux besoins les plus exigeants du monde de l'architecture et de la décoration intérieure, Neolith est réputée pour sa qualité, sa polyvalence, sa solidité et son élégance, ainsi que pour sa durabilité.

Alliant design exquis et grande fonctionnalité, la surface est devenue un élément de style incontournable pour toute cuisine, salle de bain, façade, pour les sols et même pour les meubles design exclusifs dans les espaces intérieurs et extérieurs, partout dans le monde.

Engagée envers la responsabilité sociale, Neolith est aussi la première entreprise du secteur à avoir atteint la neutralité carbone, en 2019. L'entreprise est actuellement plongée dans un plan d'expansion visant des zones géographiques stratégiques telles que l'Amérique du Nord, l'Europe, la Chine et l'Australie, en vue de continuer de participer à la création d'espaces uniques et d'expériences extraordinaires de design fonctionnel durable dans les plus de 100 pays où elle est présente, via la distribution directe et indirecte ainsi qu'un vaste réseau commercial et de partenaires.

À propos de CVC

CVC est une compagnie leader dans le secteur du capital-investissement et du conseil en investissement. Forte d'un réseau de 25 bureaux en Europe, en Asie et aux États-Unis, elle gère près de 122 milliards de dollars américains en actifs. Depuis sa création en 1981, CVC a mobilisé des engagements pour une valeur de plus de 165 milliards de dollars américains auprès des principaux investisseurs institutionnels du monde, grâce à sa stratégie de capital-investissement et de crédit. Les fonds gérés ou conseillés par CVC sont investis dans plus de 100 entreprises dans le monde, réalisent un chiffre d'affaires annuel combiné de plus de 100 milliards de dollars américains et emploient plus de 500 000 personnes. Pour obtenir de plus amples informations sur CVC, visitez https://cvc.com . Suivez-nous sur Linkedin en cliquant ici .

À propos d'Investindustrial

Investindustrial est un groupe européen leader dans le secteur des sociétés d'investissement, de holding et de conseil indépendantes, avec 11 milliards d'euros de fonds levés. Fort de ses principes de RSE, qui constituent le fondement même de sa philosophie, Investindustrial a plus de 30 ans d'expérience dans la prestation de capitaux, d'expertise sectorielle, d'orientation opérationnelle et de plateformes mondiales à des entreprises de taille moyenne, afin d'accélérer la création de valeur durable et l'expansion internationale. Certaines entreprises du groupe Investindustrial sont agréées et soumises à une surveillance réglementaire par la FCA au Royaume-Uni et la CSSF au Luxembourg. Les sociétés d'investissement d'Investindustrial agissent en toute indépendance les unes des autres et des fonds d'Investindustrial. Retrouvez de plus amples informations sur www.investindustrial.com .

