Customertimes aide les clients à tirer parti de la technologie pour résoudre leurs problèmes opérationnels les plus urgents et trouver des solutions rentables et optimisées pour leurs projets.

NEW YORK, le 9 septembre 2020 /CNW/ - Customertimes, associé-conseil de Salesforce depuis 2008, a annoncé aujourd'hui qu'il a obtenu le titre de navigateur principal Salesforce en raison de son expertise et de ses connaissances approfondies liées à Sales Cloud.

Aujourd'hui, toutes les composantes deviennent plus intelligentes et plus connectées que jamais. Pour aider les clients à simplifier leurs processus du gestionnaire des relations avec la clientèle, Customertimes a mis au point des solutions éprouvées qui aident les entreprises à suivre et à tenir à jour des renseignements sur les clients potentiels, les clients et les ventes dans la plateforme Salesforce.

Commentaires sur la nouvelle

« Nous sommes fiers de recevoir le statut de navigateur principal pour Sales Cloud. L'un des principaux produits de Salesforce, Sales Cloud offre une valeur inestimable à nos clients. Sa commercialisation a été et continue d'être prioritaire pour nous. Nous continuerons de développer notre expertise liée à Sales Cloud, et nous nous engageons à poursuivre le développement de toutes les plateformes Salesforce, afin de pouvoir continuer de donner accès à la transformation numérique à nos clients », a déclaré Mariia Chernova, chef des pratiques de Salesforce, Customertimes Corp.

« Nous sommes ravis de reconnaître Customertimes comme navigateur principal de Salesforce dans Sales Cloud. La profondeur de ses connaissances et de son expertise lui permet de connaître un succès client exceptionnel sur la plateforme Sales Cloud », a indiqué J.C. Collins , premier vice-président et chef de l'exploitation, Salesforce.

, premier vice-président et chef de l'exploitation, Salesforce. « Pendant que nous évaluions Salesforce Sales Cloud, il était important de travailler avec un partenaire qui pouvait nous aider à nous intégrer à des systèmes en place, pour maximiser la valeur de la plateforme. En plus d'avoir pu répondre à ce besoin et d'avoir dépassé nos attentes, Customertimes a continué de collaborer avec nous à mesure que nous enrichissions la plateforme, notamment en ce qui concerne les rapports d'Einstein très utiles, et nous a fourni un soutien continu d'une valeur inestimable », a souligné Kathy Damiani, vice-présidente, Ventes et exploitation, Veeco.

Navigateur principal Salesforce

Les navigateurs principaux Salesforce sont des agents ou des associés-conseils reconnus pour leur expertise d'un produit de Salesforce ou d'une industrie. Titre dans le cadre du programme de partenaires de Salesforce, les navigateurs principaux doivent atteindre des buts précis et des objectifs de réalisation, ainsi que stimuler le succès client grâce à de multiples mises en œuvre de Salesforce validées.

Ressources supplémentaires

Pour en savoir plus sur Customertimes : https://customertimes.com

Suivez Customertimes sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/customertimes/

Salesforce, Sales Cloud, Einstein et d'autres marques sont des marques de commerce de salesforce.com, inc.

Customertimes est un cabinet d'experts-conseils mondial qui se consacre à rendre les meilleures technologies de TI accessibles aux clients. Avec plus de 4 000 projets achevés et plus de 1 000 experts hautement qualifiés, ses solutions sont conçues pour aider les clients à réaliser une véritable transformation des activités et à tirer le maximum de leurs investissements dans les technologies. Précurseur en services-conseils et en mise en œuvre de Salesforce en Europe de l'Est, Customertimes a actuellement son siège social à New York, ainsi que des bureaux régionaux à Londres, à Paris, à Toronto, à Kiev, à Minsk, à Riga et à Moscou.

Personne-ressource pour les médias :

Susan Sauter

Customertimes

212 520-0059

[email protected]

SOURCE Customertimes