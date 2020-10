Customertimes tire parti des technologies infonuagiques, mobiles, sociales, de l'IdO, de l'analytique et de l'IA de Salesforce pour accélérer la transformation des activités et offrir des solutions rentables et optimisées à ses clients.

NEW YORK, le 8 octobre 2020 /CNW/ - Customertimes, associé-conseil de Salesforce depuis 2008, a annoncé aujourd'hui qu'il a obtenu le titre de navigateur principal Salesforce en raison de son expertise et de ses connaissances approfondies liées à Sales Cloud.

Aujourd'hui, toutes les composantes deviennent plus intelligentes et plus connectées que jamais. Pour aider les clients à prospérer, Customertimes a obtenu le titre de navigateur principal Salesforce dans Heroku. Le titre confirme une grande expertise des solutions de Salesforce, y compris un historique démontré de succès client. Cette capacité éprouvée permet aux clients à établir des relations avec leurs propres clients selon des moyens totalement nouveaux, en offrant des solutions éprouvées qui aident les entreprises à suivre et à tenir à jour des renseignements sur les clients potentiels, les clients et les ventes dans la plateforme Salesforce.

Commentaires sur la nouvelle

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir obtenu le statut de navigateur principal Heroku. En tant qu'entreprise spécialisée dans Salesforce, nous aidons nos clients à développer les dimensions Web, mobile et classique de leur entreprise. Heroku nous permet de combiner le meilleur de ces mondes, et nous sommes heureux d'offrir des solutions Web complexes, basées sur Heroku, qui s'intègrent à Salesforce », a déclaré Mariia Chernova , chef des pratiques de Salesforce, Customertimes.

, chef des pratiques de Salesforce, Customertimes. « Nous sommes ravis de reconnaître Customertimes en tant que navigateur principal Salesforce dans Heroku et sa grande expertise et sa capacité d'offrir le plus haut niveau de succès client dans cette catégorie », a affirmé J.C. Collins , premier vice-président et chef de l'exploitation, industries et partenaires, Salesforce.

Navigateur principal Salesforce

Les navigateurs principaux Salesforce sont des agents ou des associés-conseils reconnus pour leur expertise d'un produit de Salesforce ou d'une industrie. Titre dans le cadre du programme de partenaires de Salesforce, les navigateurs principaux doivent atteindre des buts précis et des objectifs de réalisation, ainsi que stimuler le succès client grâce à de multiples mises en œuvre de Salesforce validées.

Salesforce, Heroku et d'autres marques sont des marques de commerce de salesforce.com, inc.

Customertimes :

Customertimes Corp. est un cabinet d'experts-conseils mondial qui se consacre à rendre les meilleures technologies de TI accessibles aux clients. Avec plus de 4 000 projets achevés et plus de 1 000 experts hautement qualifiés, ses solutions sont conçues pour aider les clients à réaliser une véritable transformation des activités et à tirer le maximum de leurs investissements dans les technologies. Précurseur en services-conseils et en mise en œuvre de Salesforce en Europe de l'Est, Customertimes Corp. a actuellement son siège social à New York, ainsi que des bureaux régionaux à Londres, à Paris, à Toronto, à Kiev, à Minsk, à Riga et à Moscou.

