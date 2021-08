Custom Delivery Solutions célèbre une étape clé de la livraison en redonnant à un membre de son équipe dans le besoin.

TORONTO, le 24 août 2021 /CNW/ - Custom Delivery Solutions (CDS), la division « volumineux et encombrants » du dernier kilomètre du secteur des solutions de transport de Metro Supply Chain, a franchi une étape importante en effectuant sa millionième livraison au cours d'une année civile, ce qui témoigne de sa croissance exponentielle, de son orientation novatrice et de l'importance qu'elle accorde à un service à la clientèle exceptionnel. Pour commémorer cette réussite, CDS a remis un prix spécial à un membre méritant de l'équipe dont la famille a été touchée par la pandémie.

Kristy Christiansen, résidente de Calgary, a été désignée par ses collègues pour recevoir une laveuse, une sécheuse, un réfrigérateur, une cuisinière et un lave-vaisselle tout neufs, un certificat de 2 000 $ et un chèque de 2 000 $. Mise à mal financièrement par la COVID-19, la famille de Christiansen a également subi une perte récente et d'autres épreuves. L'équipe CDS a choisi les prix en fonction des besoins les plus pressants de sa famille.

« CDS cherche à faire de chaque interaction avec le client une expérience positive et professionnelle. Nous pensons que chaque livraison est une chance d'avoir un impact positif sur la vie d'une personne, et nous respectons cet engagement à tous les niveaux de l'organisation. Nous voulions profiter de cette incroyable étape pour rendre hommage à notre équipe pour le soin qu'elle apporte chaque jour à nos clients, à notre entreprise et à notre monde, et aussi pour aider quelqu'un dans le besoin », explique Cedric George, président de CDS.

CDS est la première solution au Canada pour les grands détaillants qui ont besoin d'une livraison personnalisée de bout en bout d'articles volumineux et encombrants, y compris un service à domicile en gants blancs. Son réseau étendu couvre 98 % des codes postaux. La division réduit activement son empreinte carbone et contribue à atteindre les objectifs de durabilité de ses clients en acquérant davantage de véhicules de livraison électriques. La puissante plateforme logistique de CDS s'intègre de manière transparente aux systèmes de ses clients afin d'automatiser entièrement les processus et de fournir des renseignements commerciaux avancés, tout en offrant le choix, le contrôle et la commodité dont les clients et les consommateurs finaux ont besoin.

« La demande de livraison du dernier kilomètre a explosé pendant la pandémie, ce qui rend plus important que jamais de fournir des solutions de bout en bout adaptées qui offrent une expérience transparente et exceptionnelle. Ce sont des membres de l'équipe dévoués comme Kristy qui nous aident à faire la différence », déclare John Fahidy, vice-président du transport pour Metro Supply Chain.

À propos de Custom Delivery Solutions

Custom Delivery Solutions est la principale solution de dernier kilomètre pour les détaillants et les fabricants canadiens en matière de produits volumineux et encombrants. Ses solutions innovantes, axées sur le client et de bout en bout, vont de la livraison résidentielle en gants blancs et de l'entreposage aux services de transport et d'exécution des commandes pour certaines des plus grandes marques du Canada.

À propos de Metro Supply Chain

Basée au Canada, Metro Supply Chain exploite un réseau important de plus de 70 sites en Amérique du Nord et en Europe avec une équipe de plus de 6 000 associés. Sa taille, ses capacités et sa structure entrepreneuriale lui permettent de répondre aux besoins les plus difficiles de ses clients en matière de chaîne d'approvisionnement, y compris la création de réseaux complexes d'exécution du commerce électronique et de livraison du dernier kilomètre.

SOURCE Custom Delivery Solutions

Renseignements: Alison Wood, chef du marketing et des communications, Chaîne d'approvisionnement de Metro, [email protected], Tél : 437 332-4361

Liens connexes

https://customhomedelivery.com/