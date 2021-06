Dans les premières années, les coopérants-volontaires étaient principalement de jeunes Canadiens fraîchement diplômés. Au fil des ans et de l'évolution des programmes de Cuso, des professionnels chevronnés de différents secteurs ont grossi les rangs de l'organisation. « Les programmes et les lieux d'intervention de Cuso ont changé au fil des ans, mais notre volonté de bâtir un monde meilleur pour tous n'a jamais failli, souligne Glenn Mifflin, chef de la direction de Cuso International. Nous continuons à mettre de l'avant des solutions durables pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Avec nos partenaires locaux, nous avons transformé la vie de millions de personnes. »

« Affaires mondiales Canada est fier de soutenir le travail de Cuso International, précise l'honorable Karina Gould, ministre du Développement international. Les milliers de coopérants-volontaires de Cuso ayant partagé leur expertise à travers le monde ont contribué au renforcement des capacités de centaines de partenaires locaux et de leur communauté. Je tiens à remercier l'organisation, ses coopérants-volontaires et toutes les personnes l'ayant soutenue dans ses efforts pour un monde plus juste, inclusif et durable. Vous avez été de fabuleux ambassadeurs pour le Canada. »

Peu importe le lieu ou l'année de leur affectation, les coopérants-volontaires de Cuso ont contribué à une meilleure connaissance de la réalité des pays en développement en parlant abondamment de leur expérience sur le terrain. Au cours des 60 dernières années, Cuso a envoyé plus de 14 000 coopérants-volontaires dans une centaine de pays du Sud, où ils ont agi à titre de représentants du Canada. Ils ont mis leurs compétences à profit pour faire de la formation et du mentorat et travailler aux côtés de leurs partenaires locaux et des membres de la communauté. En plus de recruter des coopérants-volontaires au Canada et à l'étranger, Cuso fait appel à des coopérants-volontaires en ligne. Aujourd'hui, Cuso collabore avec des partenaires locaux d'une dizaine de pays, de même qu'avec des partenaires des Territoires du Nord-Ouest, afin de promouvoir l'égalité homme-femme et l'inclusion sociale, d'accroître l'accès à l'éducation, de créer des perspectives économiques décentes et d'améliorer la santé sexuelle et reproductive des femmes et des filles.

« Des générations de personnes sur quatre continents ont profité des programmes de Cuso, souligne Patricia Perez-Coutts, présidente du conseil d'administration de Cuso International. Nous sommes honorés de célébrer la contribution de nos coopérants-volontaires, de nos donateurs, de nos bailleurs de fonds, de nos bénéficiaires et de toutes les personnes qui s'efforcent de bâtir un monde plus inclusif. »

Le 10 juin 2021, une assemblée publique virtuelle soulignera le 60e anniversaire de Cuso. On pourra y entendre Shirley M. Tilghman (Sierra Leone, 1968-1970), Officier de l'Ordre du Canada, Membre de la Société royale du Canada, professeure de biologie moléculaire et de politique publique et rectrice émérite de l'Université Princeton, de même que Lloyd Axworthy, ancien membre Conseil Privé de Sa Majesté pour le Canada, Compagnon de l'Ordre du Canada, membre de l'Ordre du Manitoba et ancien président du conseil d'administration de Cuso (2014-2018). Pour en savoir plus, visitez le www.cusointernational.org/fr/evenements/.

Cuso International

Cuso International est un organisme de bienfaisance qui s'est donné pour mission de mettre fin à la pauvreté et aux inégalités. Cuso travaille avec ses partenaires locaux aux quatre coins du monde pour promouvoir l'égalité entre les sexes, favoriser l'autonomisation des femmes et des filles et offrir de meilleures perspectives économiques aux jeunes. Son objectif : miser sur le partage de connaissances pour bâtir un avenir meilleur. Chaque année, Cuso mobilise des centaines de professionnels qui donnent de leur temps pour transmettre les compétences nécessaires à des solutions efficaces et des changements durables. Pour en savoir plus, visitez le www.cusointernational.org.

SOURCE Cuso International

Renseignements: Linda Hartwell, [email protected], Tél. : 819-923-7926

Liens connexes

http://www.cuso.org