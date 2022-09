MONTREAL, le 18 sept. 2022 /CNW/ - Comexposium USA est heureux d'organiser son premier salon Curve à Montréal les 18 et 19 septembre 2022. Curve Montréal coïncide avec la semaine de la Mode de Montréal qui se déroule du 19 au 25 septembre.

"Mathieu St Arnaud président de MMode, un organisme dont le but est de fédérer les acteurs de l'industrie de la mode québécoise, et son équipe ont aidé à lancer Curve à Montréal", déclare Raphael Camp, président de Curve. « Le Canada était soumis à des restrictions très strictes, c'est donc la première fois que de nombreux détaillants vont voyager. La communauté canadienne de la lingerie va pouvoir réseauter et prévisualiser les collections de leurs fournisseurs. C'est plus de 50 marques de lingerie et de maillots de bain qui exposeront à Curve Montréal. Les détaillants pourront découvrir de nouveaux designers et d'apprendre de nouvelles stratégies commerciales en suivant nos conférences. Nous allons exposer pour la première fois la marque MRKNTN, qui a été sélectionnée comme l'un des 10 designers talentueux au Canada pour le concours télé visuel de mode Making the Cut. "

"Les relations d'affaire sont toujours au centre des salons Curve, cependant, les détaillants post-Covid ont soif d'expériences. Par conséquent, les panels et le réseautage sont devenus tout aussi importants », déclare Kirsten Griffin, directrice de la communication et de la promotion des visiteurs. "Après 2 ans sans voyager, les acheteurs veulent à nouveau se sentir connectés à la communauté lingerie et créer ensemble des souvenirs. Le salon s'ouvrira le dimanche avec la conférence de Gilbert Russell de No Qualms Retail qui discutera des techniques de rentabilité et de croissance pour une boutique ; plus tard dans la journée les marques Elomi, Freya, Goddess et Fantasie animeront un atelier d'ajustement. Le lundi 19 septembre, les acheteurs seront invités à lancer la Semaine de la mode de Montréal avec un panel spécial sur la diversité et l'inclusion, coorganisé par MMode. Le clou du spectacle sera un dîner-croisière par Bateau Mouche sur le fleuve St-Laurent! "

A propos de Curve

Curve, produit par Comexposium USA, est le principal salon de la lingerie et du bain en Amérique du Nord, avec des événements à New York, Los Angeles et Montréal. Les meilleures marques et acheteurs de l'industrie viennent chez Curve pour créer des relations d'affaires et se renseigner sur les dernières tendances de l'industrie.

